Apple заборонила фільммейкерам показувати негативних героїв з iPhone

Аня Мартинюк 27 лютого 2020, 13:03

Ріан Джонсон зробив цікаву заяву. За його словами, режисерам заборонено показувати на екранах лиходіїв з продукцією Apple.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, що компанія Apple не дозволяє аби її продукція була помічена у кінофільмах у поганих героїв. Відповідну заяву зробив режисер «Останнього джежая» Ріан Джонсон. За його словами, існує простий спосіб викрити героїв та лиходіїв у кінострічці.

«Подивіться, який телефон вони використовують», - зазначив він.

Так, якщо персонаж використовує iPhone, немає жодних шансів, що він покаже свою темну сторону, оскільки Apple дозволить лише хорошим персонажам використовувати свої пристрої у фільмах та на телебаченні.

«Кожен режисер, у якого у фільмі є поганий хлопець, що повинно бути інтригою до кінця, напевно, захоче мене вбити після цих слів», - підсумував Ріан Джонсон.