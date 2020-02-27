Apple заборонила фільммейкерам показувати негативних героїв з iPhone

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Ріан Джонсон зробив цікаву заяву. За його словами, режисерам заборонено показувати на екранах лиходіїв з продукцією Apple.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, що компанія Apple не дозволяє аби її продукція була помічена у кінофільмах у поганих героїв. Відповідну заяву зробив режисер «Останнього джежая» Ріан Джонсон. За його словами, існує простий спосіб викрити героїв та лиходіїв у кінострічці.
«Подивіться, який телефон вони використовують», - зазначив він.
Так, якщо персонаж використовує iPhone, немає жодних шансів, що він покаже свою темну сторону, оскільки Apple дозволить лише хорошим персонажам використовувати свої пристрої у фільмах та на телебаченні.
«Кожен режисер, у якого у фільмі є поганий хлопець, що повинно бути інтригою до кінця, напевно, захоче мене вбити після цих слів», - підсумував Ріан Джонсон.
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