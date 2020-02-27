У березні в Україні відбудеться підвищення пенсій

Аня Мартинюк 27 лютого 2020, 12:32

У Міністерстві соцполітики розповіли, хто може очікувати на підвищення пенсій, а хто – ні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, що з першого березня в Україні піднімуть розмір пенсій. Однак, не для всіх. Так, в результаті індексації на надбавку можуть очікувати пенсіонери за віком, по інвалідності, по втраті годувальника, пенсіонери за вислугою років (медпрацівники і вчителі, у яких не менше 30 років стажу в професії).

На надбавку можуть не розраховувати українці, які отримують соціальні пенсії, тобто пеніонери без необхідного стажу, а також працюючі пенсіонери, держслужбовці, науковці, помічники народних депутатів, одержувачі пенсій, які почали отримувати виплати в 2019 і 2020 році, одержувачі максимальних пенсій, спеціальних пенсій або довічне утримання.

Тим часом працюючі пенсіонери можуть розраховувати на перерахунок пенсій з 1 квітня 2020 року. Однак для них діятиме одна умова – необхідно пропрацювати щонайменше 2 роки з дня призначення пенсії.