Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Шарій роз’яснив, для кого і чому Майкл Щур робить контент
  • Шарій запропонував Порошенку оплачувати свій канал АТР
  • Росії відреагували на бажання Трампа помирити РФ та Україну

Український співак спростував інформацію про представлення Росії на Євробаченні

Аня Мартинюк 27 лютого 2020, 11:54
Версія для друку
Український співак спростував інформацію про представлення Росії на Євробаченні

Олександр Панайотов повідомив шанувальникам, що новина про те, що він нібито представлятиме Росію на конкурсі Євробачення, є фейком.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 лютого,  стало відомо,  35-річний співак Олександр Панайотов, який трудиться у Росії, не підтвердив чутки про те, що саме він братиме участь у шоу Євробачення від РФ. На своїй сторінці в Інстаграм він зазначив, що відповідну фейкову новину поширив «жовтий акаунт», а ряд ЗМІ підхопили інформацію і роблять з неї сенсацію.

«Єдине джерело, яке достовірно оголосить учасника від Росії - це Перший канал, який, як відомо, ніякої інформації і ніяких коментарів з цього приводу не давав. Я, в свою чергу, також ніякою інформацією не володію. Я не знаю хто, а головне НАВІЩО, це робить (хоча здогадуюся). Але якщо це робиться спеціально - то це дуже цинічно. Всім дякую», - написав він.

Нагадаємо, Україну на Євробаченні представлятиме гурт Go_A.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції