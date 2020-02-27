Український співак спростував інформацію про представлення Росії на Євробаченні

Аня Мартинюк 27 лютого 2020, 11:54

Олександр Панайотов повідомив шанувальникам, що новина про те, що він нібито представлятиме Росію на конкурсі Євробачення, є фейком.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, 35-річний співак Олександр Панайотов, який трудиться у Росії, не підтвердив чутки про те, що саме він братиме участь у шоу Євробачення від РФ. На своїй сторінці в Інстаграм він зазначив, що відповідну фейкову новину поширив «жовтий акаунт», а ряд ЗМІ підхопили інформацію і роблять з неї сенсацію.

«Єдине джерело, яке достовірно оголосить учасника від Росії - це Перший канал, який, як відомо, ніякої інформації і ніяких коментарів з цього приводу не давав. Я, в свою чергу, також ніякою інформацією не володію. Я не знаю хто, а головне НАВІЩО, це робить (хоча здогадуюся). Але якщо це робиться спеціально - то це дуже цинічно. Всім дякую», - написав він.

Нагадаємо, Україну на Євробаченні представлятиме гурт Go_A.