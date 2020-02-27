Нові Санжари вже в Каліфорнії – письменник

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Український письменник Анатолій Ульянов повідомив, що в Оранж Каунті, Каліфорнія, спалахнули акції протесту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 лютого, український письменник Анатолій Ульянов зазначив у соцмережі, що жителі і чиновники Оранж Каунті, Каліфорнія, протестують проти розміщення у себе станції карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу. А саме в Коста-Мезе.
Так, активісти посилаються на непідготовленість установ для такого ходу подій.
«Закидання камінням та іншого турбо-фолку поки не спостерігається, просто стоять з табличками "Ми всі помремо", але преса вірно зауважує шо це агли (огидно – ред). Ще один заголовок, повністю передає американську ситуацію, в тому числі з охороною здоров'я, звучить так: "Of Course Millennials Want to Stay Home-It's All We Can Afford to Do" (Звичайно мілленіали хочуть сидіти вдома - це все, що ми можемо собі дозволити")), - написав він.
Тим часом в LA Times нагадали, що кількість підтверджених випадків коронавірусу становить понад 80 000 у всьому світі. Тому американські офіцери охорони здоров'я попереджають, що ця хвороба неминуче пошириться в якийсь момент й в США.
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