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В Ухані різко збільшилась кількість небезпечних медичних відходів

Аня Мартинюк 26 лютого 2020, 14:21
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В Ухані різко збільшилась кількість небезпечних медичних відходів

Стало відомо, що на тлі коронавірусу в Ухані активно зростає кількість медичних відходів, які необхідно утилізовувати для уникнення поширення інфекції. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, китайські ЗМІ показали, як проводиться утилізація використаних захисник масок в Ухані, провінція Хубей. Як відомо, тут відбувся спалах коронавірусу.  Постійно зростаюча кількість інфекційних медичних відходів та різних забруднених побутових відходів також є потенційним джерелом зараження в місті.

Тому спеціальна група людей в захисних костюмах з рукавичками з латексу займається збором та завантаженням відходів в вантажівки, яка вивозить все у спецмісця.

«Через раптовий приріст медичних відходів ці люди працюють і вдень і вночі», - відзначили ЗМІ.

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