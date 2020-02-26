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Стало відомо, що на тлі коронавірусу в Ухані активно зростає кількість медичних відходів, які необхідно утилізовувати для уникнення поширення інфекції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 лютого, китайські ЗМІ показали, як проводиться утилізація використаних захисник масок в Ухані, провінція Хубей. Як відомо, тут відбувся спалах коронавірусу. Постійно зростаюча кількість інфекційних медичних відходів та різних забруднених побутових відходів також є потенційним джерелом зараження в місті.
Тому спеціальна група людей в захисних костюмах з рукавичками з латексу займається збором та завантаженням відходів в вантажівки, яка вивозить все у спецмісця.
«Через раптовий приріст медичних відходів ці люди працюють і вдень і вночі», - відзначили ЗМІ.
14:21: В Ухані різко збільшилась кількість небезпечних медичних відходів
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