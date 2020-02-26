В Ухані різко збільшилась кількість небезпечних медичних відходів

Аня Мартинюк 26 лютого 2020, 14:21

Стало відомо, що на тлі коронавірусу в Ухані активно зростає кількість медичних відходів, які необхідно утилізовувати для уникнення поширення інфекції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, китайські ЗМІ показали, як проводиться утилізація використаних захисник масок в Ухані, провінція Хубей. Як відомо, тут відбувся спалах коронавірусу. Постійно зростаюча кількість інфекційних медичних відходів та різних забруднених побутових відходів також є потенційним джерелом зараження в місті.

Тому спеціальна група людей в захисних костюмах з рукавичками з латексу займається збором та завантаженням відходів в вантажівки, яка вивозить все у спецмісця.

«Через раптовий приріст медичних відходів ці люди працюють і вдень і вночі», - відзначили ЗМІ.