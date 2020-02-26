Шарій роз’яснив для кого і чому Майкл Щур робить контент

Аня Мартинюк 26 лютого 2020, 14:02

Український журналіст Анатолій Шарій відреагував на ролик актора Майкла Щура про нібито його викриття. В результаті сам Майкл Щур був виведений на чисту воду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, український журналіст Анатолій Шарій прокоментував ролик Майкла Щура, справжнє ім’я якого Роман Вінтонів. Мова йде про відео «Що не так з Шарієм?», яке активно просувають у соцмережах, в тому числі американка Уляна Супрун.

Так, Шарій прокоментував кожен закид в свій бік й вкінці свого відео нагадав, що викривлена й невдало подана інформація Майклом Щуром «заходить планктону».

«Такого роду люди розповідають, що хтось від когось отримує гроші. Чому вони так кажуть? Бо вони по-іншому не думають. Це легко пояснити. Роман Вінтонов був членом правління Національної громадської телекомпанії України, яка отримує гроші з українського бюджету. І з українського бюджету це бидло отримувало від 200 до 216 тисяч гривень. Що це зарплата така, 200 тисяч гривень у місяць? Це не зовсім зарплата. Зарплата у нього була 60 тисяч гривень. Решта була премія», - зауважив Шарій.

Він також зауважив, що ролики Майкл Щур розміщував на тому ж громадському телебаченні. У декларації актора зазначено, що 749 тисяч гривень він отримував прямо з бюджету.

«Є ще організація Телебачення Торонто. Це вже криво. 500 тисяч гривень. Дружина заробляла близько мільона гривень. Ну зараз вони розлучились. Можливо, через поділ квартир. Так, квартиру в Києві вони купили. Так, вони купували автомобілі, субару форестер …там цікава декларація. І все це з бюджету», - зауважив Шарій.

Підсумовуючи Шарій зазначив, що гроші Майкл Щур ще брав з NED (Національний фонд демократії – американська організація – ред.).

«Треба вам пояснювати, чим є Національний фонд демократії США?» - задав риторичне питання Шарій.