Голограма Уітні Х'юстон дісталась Великої Британії

Аня Мартинюк 26 лютого 2020, 13:36

Реалістична голограма співачки Уітні Х'юстон уже дає концерти у Великій Британії. Далі її повезуть у країни Європи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, стало відомо, що у Шеффілді, Велика Британія, відбувся перший незвичний концерт покійної Уітні Х'юстон. Як відомо, організатори шоу показують шанувальникам зірки її голограму. Турне голографічної Уітні Х'юстон заплановане не лише у Великій Британії, а й Європі.

За даними британських ЗМІ, голограма створена за допомогою синтезатора CGI та сотень годин кадрів. Голограма також буде супроводжуватися трупою професійних танцюристів.

Минулого року компанія BASE Hologram оголосила, що створила голограму зірки, яка цього року буде гастролювати світом у рамках посмертної концертної серії під назвою An Evening With Whitney: Голограмний тур Уїтні Х'юстон.

Тур розпочався в Мексиці 23 січня, перш ніж переїхати в Англію, після цього він здійснить тур Шотландією, Ірландією, Нідерландами, Бельгією, Швейцарією, Німеччиною тощо. Далі у списку Північна Америка.