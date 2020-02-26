Найбільший в Азії ринок квітів відновив роботу

Аня Мартинюк 26 лютого 2020, 12:48

Відомий квітковий ринок Дунана, що у Китаї знову запрацював. Однак керівництво ринку ввело певні зміни на тлі спалаху коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, стало відомо, що кунмінський квітковий ринок Дунана, найбільший в Азії ринок, де продають свіжі квіти, відновив свою роботу. Як відомо, на тлі спалаху коронавірусу на південному заході провінції Юньнань знизили рівень надзвичайного стану до третього.

Тим не менше, на ринку відбулись деякі зміни. Щоб запобігти зараженню, ринок збільшив простір між торговими кіосками. Також від продавців почали вимагати торгувати в різні години. За словами керівництва ринку, всі торгові майданчики, офіси та інші місця на ринку дезінфікуються до та після робочого дня.

Торговці також зобов'язані носити маски, проходити ідентифікацію, міряти температуру тіла та сканувати QR-код з мобільних телефонів, перш ніж входити в торгове місце.

Варто зазначити, що ринок переважно пропонує дві форми торгівлі - віч-на-віч та електронні аукціони. Обсяг торгівлі свіжозрізаними квітами на ринку досяг 9,23 мільярда при обороті 7,44 мільярда юанів (близько 1,06 мільярда доларів США) у 2019 році.