Повертати Крим не потрібно – Зеркаль

Аня Мартинюк 26 лютого 2020, 12:14

Олена Зеркаль підняла питання анексії українського півострова Крим. За її словами, треба заявляти світу, що півострів окупований. Вона також наголосила, що Крим український.

Новину передає «Преса України».

Колишня заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль дала нове інтерв'ю. У ньому вона зазначила, що Україна не повинна повертати Крим, адже де-юре він і так належить їй. Зеркаль особливо наголосила, що Крим можна лише повернути під фактичний український контроль.

Вона також наголосила, що Україна може звернутися до міжнародних судів, однак росіяни погодяться розглядати відповідну справу виключно у них.

«Ми ж не можемо передбачити, що трапиться через рік або через 10 років. Ми ж не говоримо, що це має статися негайно і більше ніяк! Скільки років триває окупація Північного Кіпру? З 1974 року. Тому часом цей процес дуже тривалий», - додала вона.

За словами Зеркаль, наразі треба продовжувати активно заявляти світу, що Крим окупований.