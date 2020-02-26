У Рівному неповнолітній викрав маршрутку

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16-річний юнак викрав маршрутне таксі під номером 51, що курсує у Рівному. Затримали викрадача «на рейсі».
Новину повідомляє «Преса України».
Сьогодні, 26 лютого, стало відомо про інцидент у Рівному. Тут 16-річний мешканець Малого Олексина викрав маршрутне таксі під номером 51. Місцеві правоохоронці встановили, що викрадач підбирав пасажирів та віз їх містом.
Затримали ентузіаста правоохоронці на вулиці Соборній. Патрульні розповіли, що транспортний засіб був викрадений на вулиці Млинівській. Справжній водій маршрутки залишив ключі та документи в салоні. Про те, що маршрутне таксі зникло, він побачив лише зранку, коли йшов на роботу.
Журналісти Рівного встановлюють деталі події.
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