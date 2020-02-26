Українці не платитимуть подвійну комісію при оплаті комуналки

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Депутати вирішили спростити життя українців, які змушені платити подвійні комісії при оплаті рахунків за комуналку.
Новину передає «Преса України».
Депутат Анна Пуртова стала співавтором законопроекту №3088 «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей оплати банківських послуг з прийому та перерахування коштів за житлово-комунальні послуги». У документі зазначено, що українці не платитимуть подвійну комісію при оплаті рахунків за комуналку.
«При розрахунку за житлово-комунальні послуги ми додатково платимо комісійну винагороду за послуги банку. Розмір такої комісії залежить від банку», - уточнила Пуртова.
Народна обраниця наголосила, що комісія за прийом і перерахування платежів вже закладена в тариф постачальника комунальних послуг. Тому у новому законопроекті пропонується заборонити банкам та іншим установам стягувати з користувачів комісію при оплаті квитанцій.
«Встановити для банків та інших установ комісію в 1% від загальної суми оплати за комунальні платежі», - також пропонується у документі.
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