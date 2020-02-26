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Українці не платитимуть подвійну комісію при оплаті комуналки

Аня Мартинюк 26 лютого 2020, 11:11
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Українці не платитимуть подвійну комісію при оплаті комуналки

Депутати вирішили спростити життя українців, які змушені платити подвійні комісії при оплаті рахунків за комуналку.

Новину передає «Преса України».

Депутат Анна Пуртова стала співавтором законопроекту №3088 «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей оплати банківських послуг з прийому та перерахування коштів за житлово-комунальні послуги». У документі зазначено, що українці не платитимуть подвійну комісію при оплаті рахунків за комуналку.

«При розрахунку за житлово-комунальні послуги ми додатково платимо комісійну винагороду за послуги банку. Розмір такої комісії залежить від банку», - уточнила Пуртова.

Народна обраниця наголосила, що комісія за прийом і перерахування платежів вже закладена в тариф постачальника комунальних послуг. Тому у новому законопроекті пропонується заборонити банкам та іншим установам стягувати з користувачів комісію при оплаті квитанцій.

«Встановити для банків та інших установ комісію в 1% від загальної суми оплати за комунальні платежі», - також пропонується у документі.

 

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