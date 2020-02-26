Депутат «Слуги народу» висміяв прихильницю Порошенка

Аня Мартинюк 26 лютого 2020, 10:28

Максим Бужанський пожартував з Яніни Соколової, у якої неочікувано взяла інтерв’ю Наталія Влащенко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, депутат ВРУ Максим Бужанський прокоментував інтерв’ю блогерки Яніни Соколової журналісту Наталії Влащенко. На своїй сторінці у соцмережі представник президентської фракції звернув увагу на слова блогерки, яка захищає інтереси Петра Порошенка, про те, що в її ефірах на YouTube каналі ніколи не з'являться юрист Андрій Портнов та політик Олена Лукаш.

«Табуйовані мовляв, особи. Це крах реваншу, я вважаю. Не допомогли навіть зібрані ними 300 мільярдів доларів за вихід в ефір, від яких Яніна гордо відмовилася. Вже як не благали, просили, умовляли, підкуповували, немає, ніяких ефірів, і хоч трісни. Так вони через Яніну і згинули в безвісності. Загубилися», - пожартував він.

В результаті Олена Лукаш додала іронічний коментар.

«Як це пережити і хто така ця Яніна. Ці два найгостріших питання не дають спокійно жити», - зазначила вона.

Тим часом інтернет-спільнота поцікавилась, навіщо у Яніни Соклової брати інтерв’ю.

«Взагалі незрозуміло навіщо у цієї істоти брати інтерв'ю. Ніхто ні про що», - відзначили у Мережі.

Нагадаємо, Яніна Соколова прославилась після викривального ролика Анатолія Шарія, який звернув увагу на те, що вона попросила півмільйона гривень з бюджету на просування своєї передачі, де вона коментує анонси до кінофільмів.