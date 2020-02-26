Депутати запропонували повернути російську мову в школи та ВНЗ Україні

Аня Мартинюк 26 лютого 2020, 09:50

Максим Бужанський та Олег Волошин зареєстрували законопроект, після прийнятя якого освіту в Україні отримуватимуть на рідній мові. Тобто нацменшинам викладатимуть предмети в тому числі й на російській мові.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, стало відомо, що народні обранці від фракцій «Слуга народу» та ОПЗЖ виступили з ініціативою повернути російську мову в школи та вищі навчальні заклади країни. На сайті ВРУ з'явився новий проект змін до закону «Про освіту».

Зареєстрували документ представник президентської фракції Максим Бужанський та представник партії Віктора медведчука Олег Волошин.

Так, депутати пропонують «повернути право отримувати в повному обсязі освіту рідною мовою не тільки представникам корінних народів, але і всім національним меншинам». Також у документу запропоновано сприяти збоку держави вивченню англійської та російської мов.

Тим часом приватним освітнім установам пропонують дати право самостійно вирішувати, на якій мові проводитиметься навчання.