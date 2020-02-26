Верхнеднепровск... Как умирает родина легендарного Щербицкого...

zmxn 26 лютого 2020, 09:30

Я в Верхнеднепровске. На родине легендарного "хозяина" Украины Владимира Васильевича Щербицкого. Несомненно, лучшего руководителя за всю ее историю. Причина по которой я здесь? Все просто: ровно тридцать лет назад, в феврале 1990 года, Владимир Щербицкий ушел из жизни. И мне стало интересно, как преобразился за эти тридцать лет "отчий дом" человека, сыгравшего некогда огромную роль в развитии нашего государства. С каких новостей начать: с хороших или с плохих? Если с плохих, то здесь их великое множество... В начале февраля, к примеру, силовики задержали мэра Верхнеднепровска Леонида Калиниченко в момент получения им взятки в 10 000 долларов: чиновник № 1 "скромно" потребовал мзду у предпринимателя за заключение договора об оказании услуг по благоустройству земельного участка. За будущее своего мэра горожане совершенно спокойны: в Украине не прячут за решетку за взятку в сотни тысяч долларов. А тут какая-то "несчастная "десятка" "зелени" - эка невидаль! Промышленный сектор Верхнеднепровска напоминает сегодня старое, закрытое кладбище... Городской хлебозавод - мертв. Промкомбинат - мертв. Молзавод - мертв. Чугуно-литейный завод - мертв. Опытно-экспериментальный завод бумажного оборудования - мертв. Завод "Модерн-экспо" - мертв. Обувная фабрика - скончалась... Царствие им небесное! И так далее и тому подобное. Одно сплошное промышленное кладбище, без конца и без края. Как памятники в честь чиновничьей бесхозяйственности, тупости и жадности, по всему городку громоздятся около десятка мрачных, недостроенных многоэтажек с зияющими глазницами пустых окон... ЖКХ города напоминает старую, слепую, смертельно больную клячу с торчащими ребрами, бестолково ковыляющую по пыльной, разбитой дороге. Центральная больница активно готовится к собственным похоронам... Молодежь бежит из города без оглядки. Как черт от ладана. Юношам и девушкам претит жить на кладбищенской земле... В большинстве своем они эмигрируют в Польшу и Чехию. Самый известный из них, гордость Верхнеднепровска - Богдан Коваль. Это 26-летний пианист, лауреат Международных конкурсов, слушатель докторантуры г. Банска Быстрица (Словакия). Единственное чувство, которое многие юноши и девушки увозят с собой на чужбину - это ненависть к Родине, для которой они оказались ненужными детьми, нелюбимыми пасынками. Официальная статистика гласит, что население Верхнеднепровска составляет приблизительно 16 000 человек; неофициальная - вдвое меньше... Единственное, что еще кое-как продолжает функционировать - это бюджетный сектор. Но существуют две категории жителей, которых все вышеперечисленные беды "чудом" обошли стороной и которые устроили себе неповторимый райский уголок на территории этого угрюмого, пасмурного погоста, Речь идет о "собратьях" мэра Калиниченко. О депутатском корпусе и чиновниках местного звена - о мерзопакостной стае кровавых гиен, паразитирующих на ниве тотальной нищеты, коррупции и безработицы. Каждую каденцию они торопливо перебивают клеймо на своих узких лбах: КПУ, СПУ, БЮТ, "Наша Украина", "Фронт змин", ПР, "Солидарность", "Слуга народа" и пр. Им абсолютно безразлично, каким клеймом в очередной раз "украшать" собственное чело: лишь бы вечно быть у "кормушки", лишь бы навсегда остаться в "обойме". И так - три десятка лет. Меняются партии - но не меняются рожи, не меняется их апатэ... Половина депутатского корпуса Верхнеднепровска - патриоты Украины (хотя мне сложно называть патриотами людей, насилующих собственную мать). Другая же половина начинает прилюдно мастурбировать при слове "Янукович" и оргазмировать при слове "Путин". Это страшные особи: апологеты "руськага мира", одетые в вышиванки и изъясняющиеся исключительно на украинском языке. Но два "непримиримых" лагеря всегда готовы к "консенсусу", если речь касается "дерибана" бюджетных средств. Верхнеднепровск для них - это огромный, бесхозный табльдот, с которого можно беззастенчиво тянуть самые жирные куски. Жажда наживы - это вечное, а название партии - проходящее...

... И о хорошем. В центре Верхнеднепровска расположен бюст уроженцу города - Владимиру Васильевичу Щербицкому, мимо которого ежедневно проходят те, кто в силу преклонного возраста уже не имеет возможности покинуть пределы умирающего населенного пункта. Проходят и всякий раз вспоминают, как в эпоху "проклятого коммуниста, Первого секретаря ЦК КПУ Щербицкого", радостно жил и бурно развивался их родной, любимый Верхнеднепровск. Как жила вся Украина. Ибо экономика Щербицкого - это была девятая экономика в мире. Эпоха Щербицкого - это неповторимый триумф футбольного клуба "Динамо" Киев. А еще 10 училищ олимпийского резерва и, как следствие, сотни медалей с олимпиад, мировых и европейских первенств. И самый сильный человек планеты - тяжелоатлет Султан Рахманов. И самый быстрый человек планеты - легкоатлет Валерий Борзов. В годы правления Щербицкого численность врачей в Украине выросла на 60%, книжный фонд библиотек превысил 600 млн. томов, а в Киеве ежедневно возводился стоквартирный дом. И лучший фильм о Второй мировой войне "В бой идут одни "старики" был тоже создан при Щербицком... И сотни новых скверов, больниц, профилакториев, санаториев, пансионатов и домов отдыха...

(В следующем материале я подробно расскажу о том, чем живут и как работают чиновники, курирующие культуру, образование и здравоохранение г. Верхнеднепровска).

Артур Балаев, писатель-публицист, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".