У «Слузі народу» розповіли, коли Рябошапка піде у відставку

Аня Мартинюк 26 лютого 2020, 09:18

Депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський запевнив, що Руслан Рябошапка буде генпрокурором ще щонайменше три місяці.

Новину передає «Преса України».

Голова Комітету Ради з правоохоронної діяльності Денис Монастирський з’явився в ефірі телеканалу ZIK. Він зауважив, що генпрокурор Руслан Рябошапка має імунітетет від звільнення. За словами Дениса Монастирського, Рябошапка всидить у кріслі генпрокурора як мінімум до літа.

Причина - в Офісі генпрокурора стартує другий етап реформи - переатестація обласних прокурорів. Вона, як відомо, триватиме до червня.

«За моїм прогнозом, до літа, як мінімум, я думаю, що пану Рябошапці нічого не загрожуватиме в плані звільнення, тому що зараз якраз починається другий етап реформи прокуратури, а саме - переатестація обласних прокурорів. І, фактично, цей етап треба завершити до червня, за планом», - пояснив Монастирський.