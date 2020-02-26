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Депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський запевнив, що Руслан Рябошапка буде генпрокурором ще щонайменше три місяці.
Новину передає «Преса України».
Голова Комітету Ради з правоохоронної діяльності Денис Монастирський з’явився в ефірі телеканалу ZIK. Він зауважив, що генпрокурор Руслан Рябошапка має імунітетет від звільнення. За словами Дениса Монастирського, Рябошапка всидить у кріслі генпрокурора як мінімум до літа.
Причина - в Офісі генпрокурора стартує другий етап реформи - переатестація обласних прокурорів. Вона, як відомо, триватиме до червня.
«За моїм прогнозом, до літа, як мінімум, я думаю, що пану Рябошапці нічого не загрожуватиме в плані звільнення, тому що зараз якраз починається другий етап реформи прокуратури, а саме - переатестація обласних прокурорів. І, фактично, цей етап треба завершити до червня, за планом», - пояснив Монастирський.
09:30: Верхнеднепровск... Как умирает родина легендарного Щербицкого...
09:18: У «Слузі народу» розповіли, коли Рябошапка піде у відставку
08:13: Банкноту з 11 шрифтами номінували на кращу банкноту 2019 року
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14:37: У Туреччині через пасажира з коронавірусом екстренно сів літак
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