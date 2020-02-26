США ввели санкції проти осіб та компаній з 4 країн

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У Держдепі США заявили про введення нових санкцій проти фізосіб та ряду компаній з РФ, Китаю, Іраку і Туреччини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 лютого, стало відомо, що США ввели санкції проти компаній та фізичних осіб з 4 країн. Мова йде про РФ, Китай, Ірак і Туреччину.
Як зазначили американські ЗМІ, санкці введені проти 13 компаній та осіб. Причина такого ходу подій – підтримка ракетної програми Ірану. Також одного громадянина Китаю Штати звинуватили в поставках продукції подвійного призначення для програми озброєнь Пакистану.
«Сполучені Штати вводять санкції проти 13 іноземних організацій і фізосіб з Китаю, Іраку, Росії та Туреччини відповідно до закону про нерозповсюдження щодо Ірану, КНДР і Сирії», - уточнили у Держдепі.
Тим не менше, у Держдепі не уточнили, які компанії та хто саме опинився у санкційному списку.
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