США ввели санкції проти осіб та компаній з 4 країн

Аня Мартинюк 26 лютого 2020, 08:49

У Держдепі США заявили про введення нових санкцій проти фізосіб та ряду компаній з РФ, Китаю, Іраку і Туреччини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, стало відомо, що США ввели санкції проти компаній та фізичних осіб з 4 країн. Мова йде про РФ, Китай, Ірак і Туреччину.

Як зазначили американські ЗМІ, санкці введені проти 13 компаній та осіб. Причина такого ходу подій – підтримка ракетної програми Ірану. Також одного громадянина Китаю Штати звинуватили в поставках продукції подвійного призначення для програми озброєнь Пакистану.

«Сполучені Штати вводять санкції проти 13 іноземних організацій і фізосіб з Китаю, Іраку, Росії та Туреччини відповідно до закону про нерозповсюдження щодо Ірану, КНДР і Сирії», - уточнили у Держдепі.

Тим не менше, у Держдепі не уточнили, які компанії та хто саме опинився у санкційному списку.