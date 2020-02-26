Банкноту з 11 шрифтами номінували на кращу банкноту 2019 року

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Банкнота найвищого номіналу в Україні, яка раніше провалила тест на естетичність, може бути визнаною накращою у 2019 році.
Новину передає «Преса України».
На сайті theibns.org з'явилось повідомлення про те, що українська банкнота номіналом 1000 гривень була номінована як найкраща банкнота минулого року Banknote-2019. Так, список номінантів представила Міжнародна асоціація колекціонерів паперових грошових знаків - International Bank Note Society (IBNS).
Всього у списку 21 претендент на звання. Компанію українській купюрі склали:
Як відомо, на 1000-гривневій банкноті зображені Володимир Вернадський та президія Національної академії наук України. Українські дизайнери розкритикували вигляд банкноти, зауваживши, що ті люди, які над нею трудилися, зробили чимало помилок. Зокрема, використали велику кількість шрифтів, цілих одинадцять, порушили композицію, деякі літери мають сумнівні контури, також присутній нечитабельний знак гривні й так далі.
09:30: Верхнеднепровск... Как умирает родина легендарного Щербицкого...
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