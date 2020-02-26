Банкноту з 11 шрифтами номінували на кращу банкноту 2019 року

Аня Мартинюк 26 лютого 2020, 08:13

Банкнота найвищого номіналу в Україні, яка раніше провалила тест на естетичність, може бути визнаною накращою у 2019 році.

Новину передає «Преса України».

На сайті theibns.org з'явилось повідомлення про те, що українська банкнота номіналом 1000 гривень була номінована як найкраща банкнота минулого року Banknote-2019. Так, список номінантів представила Міжнародна асоціація колекціонерів паперових грошових знаків - International Bank Note Society (IBNS).

Всього у списку 21 претендент на звання. Компанію українській купюрі склали:

5 фунтів і 10 фунтів Північної Ірландії

1000 швейцарських франків

100 арубанських флоринів

200 євро

1000 норвезьких крон

10 грузинських ларі

500 кенійських шилінгів

10 Східнокарибських доларів

20 сінгапурських доларів

100-доларова купюра Тринідад і Тобаго

50 багамських доларів

10 самоанських тал

20 патак Макао

15000 камбоджійських рієлів

5000 албанських леків

20 австралійських доларів

100 гонконгських доларів

20 індійських рупій

10 гамбійських даласі

20 марокканських дирхамів.

Як відомо, на 1000-гривневій банкноті зображені Володимир Вернадський та президія Національної академії наук України. Українські дизайнери розкритикували вигляд банкноти, зауваживши, що ті люди, які над нею трудилися, зробили чимало помилок. Зокрема, використали велику кількість шрифтів, цілих одинадцять, порушили композицію, деякі літери мають сумнівні контури, також присутній нечитабельний знак гривні й так далі.