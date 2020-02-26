Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Шарій запропонував Порошенку оплачувати свій канал АТР
  • Росії відреагували на бажання Трампа помирити РФ та Україну
  • Укроборонпром продав зброю майже на мільярд доларів

Банкноту з 11 шрифтами номінували на кращу банкноту 2019 року

Аня Мартинюк 26 лютого 2020, 08:13
Версія для друку
Банкноту з 11 шрифтами номінували на кращу банкноту 2019 року

Банкнота найвищого номіналу в Україні, яка раніше провалила тест на естетичність, може бути визнаною накращою у 2019 році.

Новину передає «Преса України».

На сайті theibns.org з'явилось повідомлення про те, що українська банкнота номіналом 1000 гривень була номінована як найкраща банкнота минулого року Banknote-2019. Так, список номінантів представила Міжнародна асоціація колекціонерів паперових грошових знаків - International Bank Note Society (IBNS).

Всього у списку 21 претендент на звання. Компанію українській купюрі склали:

  • 5 фунтів і 10 фунтів Північної Ірландії
  • 1000 швейцарських франків
  • 100 арубанських флоринів
  • 200 євро
  • 1000 норвезьких крон
  • 10 грузинських ларі
  • 500 кенійських шилінгів
  • 10 Східнокарибських доларів
  • 20 сінгапурських доларів
  • 100-доларова купюра Тринідад і Тобаго
  • 50 багамських доларів
  • 10 самоанських тал
  • 20 патак Макао
  • 15000 камбоджійських рієлів
  • 5000 албанських леків
  • 20 австралійських доларів
  • 100 гонконгських доларів
  • 20 індійських рупій
  • 10 гамбійських даласі
  • 20 марокканських дирхамів.

Як відомо, на 1000-гривневій банкноті зображені Володимир Вернадський та президія Національної академії наук України. Українські дизайнери розкритикували вигляд банкноти, зауваживши, що ті люди, які над нею трудилися, зробили чимало помилок. Зокрема, використали велику кількість шрифтів, цілих одинадцять, порушили композицію, деякі літери мають сумнівні контури, також присутній нечитабельний знак гривні й так далі.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції