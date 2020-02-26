Американців почали готувати до спалаху коронавірусу

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У США попередили своїх громадян, що поширення коронавірусу в країні це питання часу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 лютого, американське видання The New York Times повідомило, що США почали готуватися до можливого поширення китайського коронавірусу. У Центрі з контролю і профілактики захворювань закликали громадян бути готовими до змін у повсякденному житті.
Директор національного центру імунізації і респіраторних захворювань Ненсі Мессон зазначила, що виключати поширення вірусу у США не можна. Лікарі поки не дають прогнозів щодо можливого ходу подій.
«Питання не в тому, чи відбудеться це в цій країні, а в тому, коли це станеться. Ми просимо американську громадськість підготуватися до очікування того, що це може бути погано», - попередила Мессон.
Нагадаємо, раніше український письменник Анатолій Ульянов заявив, що в США різко зникли захисні маски. Крім того, після їх появи у продажу ціни значно зросли.
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