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Володимир Зеленський попередив, що якщо уряд не вирішить питання з заборгованістю з виплат зарплат шахтарям, топ-чиновники теж не отримають зарплат.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 лютого, український лідер Володимир Зеленський заявив, що уряд повинен вирішити питання заборгованості з виплати зарплат шахтарям. За словами Зеленського, в інакшому випадку топ-чиновники не отримають свою зарплату.
Відповідна заява прозвучала на нараді з керівниками вугільної галузі.
«Якщо ми не будемо це закривати, якщо пропустимо хоч одну добу, тоді, мені здається, буде справедливим, якщо весь уряд не буде отримувати заробітну плату за ці місяці», - заявив Зеленський.
Він також нагадав, що українським шахтарям не виплатили мільярд гривень. Так, президент дав два місяці для виправлення ситуації.
14:58: Слідом за шахтарями зарплату можуть не отримати українські топ- чиновники – Зеленський
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