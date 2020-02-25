Слідом за шахтарями зарплату можуть не отримати українські топ- чиновники – Зеленський

Аня Мартинюк 25 лютого 2020, 14:58

Володимир Зеленський попередив, що якщо уряд не вирішить питання з заборгованістю з виплат зарплат шахтарям, топ-чиновники теж не отримають зарплат.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 лютого, український лідер Володимир Зеленський заявив, що уряд повинен вирішити питання заборгованості з виплати зарплат шахтарям. За словами Зеленського, в інакшому випадку топ-чиновники не отримають свою зарплату.

Відповідна заява прозвучала на нараді з керівниками вугільної галузі.

«Якщо ми не будемо це закривати, якщо пропустимо хоч одну добу, тоді, мені здається, буде справедливим, якщо весь уряд не буде отримувати заробітну плату за ці місяці», - заявив Зеленський.

Він також нагадав, що українським шахтарям не виплатили мільярд гривень. Так, президент дав два місяці для виправлення ситуації.