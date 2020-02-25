У Туреччині через пасажира з коронавірусом екстренно сів літак

Аня Мартинюк 25 лютого 2020, 14:37

За даними турецьких ЗМІ, літак мав сісти у Стамбулі, однак через повідомлення про пасажира-носія коронавіруса, судно сіло в Анкарі. Проводиться перевірка мандрівників.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 лютого, пасажирське судно авіакомпанії Turkish Airlines здійснив екстрену посадку в Анкарі. Літак виконував рейс Тегеран – Стамбул, однак був змушений розвернутись через запит Міністерства охорони здоров’я Туреччини.

Як повідомляє турецьке видання Hurriyet, в одного з пасажирів літака виявили коронавірус. Всього на борту знаходиться 132 людини. Лікарі почали обстежувати пасажирів, зокрема вимірювати їх температуру.

За попередніми даними, щонайменше у 12 людей підвищена температура. Деталі події встановлюються.

До слова, стало відомо, що смертоносний китайський коронавірус виявили ще у Хорватії та Австрії.