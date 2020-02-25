Данілов спрогнозував розвал Росії

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Секретар РНБО заявив, що у Росії є чимало проблем, які в результаті приведуть до краху країни.
Новину передає «Преса України».
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов дав нове інтерв'ю. У ньому він зазначив, що у Росії є багато проблем. Тому досить скоро, за його прогнозом, українці побачать, як сусідня країна розвалюється.
«Росія знаходиться в складному становищі. Ми ще побачимо її розвал. Складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм … Путін це розуміє і тому вибирає зовнішнього ворога. Спочатку це були грузини, тепер ми. Без зовнішнього ворога він не може об’єднати те, що вони називають росіянами», - пояснив він.
Як повідомлялось раніше, президент України Володимир Зеленський заявляв, що лідеру Кремля продовження війни на Донбасі не є вигідним. За його словами, захоплення України може привести до внутрішнього жорсткого конфлікту в Росії. Тому Володимиру Путіну такий хід подій не є вигідним.
14:58: Слідом за шахтарями зарплату можуть не отримати українські топ- чиновники – Зеленський
14:37: У Туреччині через пасажира з коронавірусом екстренно сів літак
12:28: Шарій запропонував Порошенку оплачувати свій канал АТР
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