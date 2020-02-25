Роббі Вільямс показав четверту дитину

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Четверту дитину співаку народила сурогатна матір.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 лютого, стало відомо, що 46-річний американський співак Роббі Вільямс знову став батьком. Так, у нього з'явився син. Хлопчику дали ім'я Боу. Повне ім'я – Бенедикт Ентовена. Варто зазначити, що народжувала дитину ніяк не дружина Вільямса Айда Філд.
Так, пара вирішила скористатись послугами сурогатної матері. Сама Айда Філд заявила, що хлопчик народився у День закоханих. Крім того, дитину виношувала та ж сурогатна матір, що й дала життя їх дочці Коко.
Тим часом шанувальники Робі Вільямса активно вітають співака з поповненням у сім'ї. Нагадаємо, у Вільямса та Філд є ще дочка Теодора Роуз, син Чарлтон Валентин, дочка Коко Джозефін.
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