Роббі Вільямс показав четверту дитину

Аня Мартинюк 25 лютого 2020, 13:11

Четверту дитину співаку народила сурогатна матір.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 лютого, стало відомо, що 46-річний американський співак Роббі Вільямс знову став батьком. Так, у нього з'явився син. Хлопчику дали ім'я Боу. Повне ім'я – Бенедикт Ентовена. Варто зазначити, що народжувала дитину ніяк не дружина Вільямса Айда Філд.

Так, пара вирішила скористатись послугами сурогатної матері. Сама Айда Філд заявила, що хлопчик народився у День закоханих. Крім того, дитину виношувала та ж сурогатна матір, що й дала життя їх дочці Коко.

Тим часом шанувальники Робі Вільямса активно вітають співака з поповненням у сім'ї. Нагадаємо, у Вільямса та Філд є ще дочка Теодора Роуз, син Чарлтон Валентин, дочка Коко Джозефін.