Шарій запропонував Порошенку оплачувати свій канал АТР

Аня Мартинюк 25 лютого 2020, 12:28

Анатолій Шарій нагадав, чим займався телеканал АТР впродовж останніх 5 років. Так, він запропонував притягнути до відповідальності людей, які вели активну агітацію за Пооршенка, та повернути до бюджету кошти, які були витрачені на неї.

Новину передає «Преса України».

Журналіст Анатолій Шарій нагадав, що на кримськотатарському телеканалі АТР велась активна програма проти прездента Володимира Зеленського. Він також зауважив, що на телеканалі, де захищають інтереси колишнього лідера Петра Порошенка, жодного разу не згадали останнього поганим словом.

Так, тепер канал стикнувся з фінансовими труднощами, тому Петро Порошенко вирішив виступити з підтримкою. Зокрема, він подякував за «фантастичну роботу, пророблену за останні 5 років».

У своєму блозі журналіст представив нарізку з шоу телеканалу, де відомі прихильники Порошенка, порохоботи, критикують Зеленського. Зокрема, це Яніна Соколова, Аркадій Бабченко, Володимир Вятрович та інші.

«Хай Петро оплачує існування цього каналу, який чітко притримувався однієї позиції, на яком не можна було знайти дві точку зору, і який вів себе таким чином. Петро найбідніша людина в країні. Ну так давай, допоможи своєму телеканалу. Я та все моє оточення проти того, щоб з бюджету спонсорувалось ось це», - зазначив Шарій.

Підсумовуючи Шарій заявив, що люди, які відповідальні за діяльність каналу, повинні понести кримінальну відповідальність.

«Або повернути десятки мільйонів гривень у бюджет», - заявив журналіст.