Журналісти знайшли будинок Рябошапки у Франції

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Також журналісти дізнались, що вся сім'я генпрокурора проживає в країні Ейфелевої вежі.
Новину передає «Преса України».
За даними видання «Країна», нинішній генпрокурор Руслан Рябошапка має будинок у французькому селищі Ла-Ванзено. Вартість особняка 440 тис. євро. Як зазначається, особняк площею 145 м.кв був придбаний близько 3 років тому. Він належить 40-річній дружині Рябошапки, Олесі Бартовщук.
«У будинку два поверхи, є гараж, а територія - доглянута. Біля входу зростає кілька хвойних дерев, а сам двір знаходиться за особняком. І якщо в селищі Козин (Київська область) кожна собака знає, де знаходяться володіння головного радикала Олега Ляшка або екс-президента Петра Порошенка, то у французькому Ла-Ванзеє говорити про "ві привіі" (фр. - vie privée - "приватне й особисте життя ") є неприйнятним», - відзначило видання.
Журналісти також дізнались, що усі троє дітей 43-річного генпрокурора народилися у Франції та мають французьке громадянство.
10:06: На тлі коронавірусу США почали продавати маски за завищеними цінами
08:20: Украинский генералитет готовится нанести сокрушительный удар по империи Зеленского
14:23: Росії відреагували на бажання Трампа помирити РФ та Україну
13:41: У «Слузі народу» вирішили зобов’язати ЗМІ подавати фінансові звіти
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