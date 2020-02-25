Журналісти знайшли будинок Рябошапки у Франції

Аня Мартинюк 25 лютого 2020, 11:52

Також журналісти дізнались, що вся сім'я генпрокурора проживає в країні Ейфелевої вежі.

Новину передає «Преса України».

За даними видання «Країна», нинішній генпрокурор Руслан Рябошапка має будинок у французькому селищі Ла-Ванзено. Вартість особняка 440 тис. євро. Як зазначається, особняк площею 145 м.кв був придбаний близько 3 років тому. Він належить 40-річній дружині Рябошапки, Олесі Бартовщук.

«У будинку два поверхи, є гараж, а територія - доглянута. Біля входу зростає кілька хвойних дерев, а сам двір знаходиться за особняком. І якщо в селищі Козин (Київська область) кожна собака знає, де знаходяться володіння головного радикала Олега Ляшка або екс-президента Петра Порошенка, то у французькому Ла-Ванзеє говорити про "ві привіі" (фр. - vie privée - "приватне й особисте життя ") є неприйнятним», - відзначило видання.

Журналісти також дізнались, що усі троє дітей 43-річного генпрокурора народилися у Франції та мають французьке громадянство.