Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Росії відреагували на бажання Трампа помирити РФ та Україну
  • Укроборонпром продав зброю майже на мільярд доларів
  • Ряд країн зацікавлені в тому, щоб Україна та РФ не дружили – Путін

В Україні сертифікували біорозкладні пакети

Аня Мартинюк 25 лютого 2020, 11:16
Версія для друку
В Україні сертифікували біорозкладні пакети

Дніпровський завод «Новіс» розробив за сертифікував пакет, який впродовж трьох місяців розкладається.

Новину передає «Преса України».

Український завод «Новіс», що у Дніпрі, представив екологічну новинку – пакет для сміття, що розкладається. Новинку вже встигли сертифікувати. Відомо, що сміттєвий екологічний пакет розкладається за 90 днів.

Директор заводу Андрій Береза зазначив, що про біопакети дізнався три роки тому, побачивши такі на виставці у Німеччині. Однак ті пакети для розкладання потребують промисловий компостер. Тому команда заводу розробила пакети, які компостуються у домашніх умовах. 

Це означає, що пакети можна використовувати як добриво. Також зазначається, що команда розробників еко-пакету відправила зразок до Бельгії на сертифікацію. Ця процедура зайняла півроку, оскільки бажаючих пройти сертифікацію дуже багато.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції