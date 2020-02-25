В Україні сертифікували біорозкладні пакети

Аня Мартинюк 25 лютого 2020, 11:16

Дніпровський завод «Новіс» розробив за сертифікував пакет, який впродовж трьох місяців розкладається.

Новину передає «Преса України».

Український завод «Новіс», що у Дніпрі, представив екологічну новинку – пакет для сміття, що розкладається. Новинку вже встигли сертифікувати. Відомо, що сміттєвий екологічний пакет розкладається за 90 днів.

Директор заводу Андрій Береза зазначив, що про біопакети дізнався три роки тому, побачивши такі на виставці у Німеччині. Однак ті пакети для розкладання потребують промисловий компостер. Тому команда заводу розробила пакети, які компостуються у домашніх умовах.

Це означає, що пакети можна використовувати як добриво. Також зазначається, що команда розробників еко-пакету відправила зразок до Бельгії на сертифікацію. Ця процедура зайняла півроку, оскільки бажаючих пройти сертифікацію дуже багато.