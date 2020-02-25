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Немає ніяких претензій до сина Порошенка – депутат

Аня Мартинюк 25 лютого 2020, 10:45
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Немає ніяких претензій до сина Порошенка – депутат

Олександр Дубінський зазначив у соцмережі, що на тлі скандалу з Михайлом Порошенком, його батьку, Петру Порошенку, варто перестати демонструвати «морального авторитета».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 лютого, депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський вкотре прокоментував інцидент з 19-річним сином Петра Порошенка, Михайлом. Як відомо, на концерт російського репера Face у Лондоні він вискочив на сцену, після чого репер заявив: «Росіяни тут». Також Михайло Порошенко дозволив собі декілька фраз зі сцени.

«Так, і немає ніяких претензій до сина Порошенко, кричущого «х*й як бургер» на концерті. Тату просто підкажіть, щоб перестав на цьому тлі з себе морального авторитета корчити і в кожному слові Путіна згадувати. «Росіяни ж в Лондоні», - зазначив Дубінський.

До слова, раніше нардеп жартував, що на Євробачення від Росії варто відправити Михайла Порошенка.

 

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