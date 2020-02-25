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Анатолій Ульянов розповів, що у США зникли з продажу захисні маски. Згодом вони з’явилися, однак покупцям пропонують переплатити.
Новину передає «Преса України».
Український письменник Анатолій Ульянов повідомив у соцмережі, що у США захисні маски зникли з усіх аптек та інтернет-магазинів, а коли з’явилися у продажу знову, то уже за вищою ціною.
«і ось тепер повернулися, подорожчавши, наприклад, так - $20 за 100 масок + ціна доставки - $150. Капіталізм любить епідемії», - написав він.
Тобто остаточна ціна становитиме 170 доларів. Очевидно, що попит на захисні маски зріс на тлі спалаху коронавірусу. Інтернет-спільнота почала активно коментувати подію.
«Ну, взагалі-то, капіталізм тут ні при чому. - Звичайна спекуляція, яка в аналогічних ситуаціях процвітала і процвітає навіть у самих соціалістичних країнах. Навіщо ти взагалі притягаєш за вуха такі речі?» - звернулись до автора посту.
«Попит народжує пропозицію. І ціну. Це називається рівноважна ціна, коли продаєш за максимальну ціну за якою можеш продати якомога більше товару», - додали у коментарях.
10:06: На тлі коронавірусу США почали продавати маски за завищеними цінами
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