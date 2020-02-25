Украинский генералитет готовится нанести сокрушительный удар по империи Зеленского 08:20
Росії відреагували на бажання Трампа помирити РФ та Україну 14:23
У «Слузі народу» вирішили зобов’язати ЗМІ подавати фінансові звіти 13:41
Щоб оновити банкноту 200 гривень дизайнери дзеркально відобразили портрет Лесі Українки 12:52
Супрун закликала українців поширювати ролик про Анатолія Шарія 12:17
Українські пауерліфтери взяли на Кубку світу 6 золотих медалей 11:42
Ураганний вітер залишив без світла 251 населений пункт в Україні 11:05
Актриса Єва Мендес розповіла, як відповідати недругам на натяки про старість 10:28
У Києві грабіжники викрали у 90-річної пенсіонерки окуляри 09:49
В Італії через коронавірус обмежили пересування 50 тисяч людей 09:15
Українці почали скаржитись на проблеми при голосуванні за TVORCHI 08:38
Політолог порівняв український ринок землі з японською кулінарією 08:06
Михайло Порошенко розважився у Лондоні серед російських мажорів 07:32
Киевских школьников кормят едой неизвестного происхождения 05:57
На Житомирщині групі школярок загрожує до 4 років тюрми 14:29
У 2019 році в Україні відкрилось 700 нових супермаркетів 13:44
По всей вероятности терпению украинских силовиков-патриотов приходит конец. Точку этому терпению фигурально поставил генерал Хомчак, развенчавший ложь своего главнокомандующего о том, что 18 февраля 2020 года "в пятую годовщину Дебальцевской трагедии, боевики и оккупанты устроили циничную провокацию". В ответ на это бесцеремонное президентское апатэ, возмущенный начальник Генерального штаба ВСУ едва сдержал эмоции: "Сегодня оккупанты хотели захватить наблюдательные посты, хотели показать, что продвинулись вперед. Это была не провокация со стороны оккупантов. Это – война!".
Главным сдерживающим фактором в период боевых действий Москвы против Киева являлась и является, на мой взгляд, Газотранспортная система Украины. Если Путин и планировал ударить полномасштабным войсковым джебом по "братскому народу", то он во многом не мог сделать это, рискуя в ходе боевых действий нанести технический урон газовой трубе и надолго лишить Европу голубого топлива, И, как следствие, получить в ответ жесточайшие санкции со стороны ЕС и США.
Если каким-то чудом Путину все же удастся перехитрить Трампа, выскользнуть из сетей его санкций против "Северного потока 2" и достроить оставшиеся 130 км, у Кремля - при полном благоволении ФРГ и Франции - будут развязаны руки... И тогда президент РФ может попробовать активизировать гибридную войну против Украины, бросив на "передок", допустим, ту же ЧВК Вагнера, многократно усилив ее современной авиацией, новейшими танками и тяжелей артиллерией. Верхушка украинской армии, которая оснащена все теми же "старыми, добрыми" образцами советской военной техники родом из ХХ века и имеет податливого главнокомандующего, угодливо заглядывающего в рот Путину, прекрасно понимает всю фундаментальность проблемы. И силовики уже готовы нанести сокрушительный удар по комик-империи Владимира Зеленского. Украина в преддверии создания новой партии, которая в кратчайшие сроки может смести с политического пьедестала "явамнелоха" и его команду "яполныхпрофанов"...
Дабы развеять мысли читателей о том, что это просто мои предположения, честь имею доложить: 22 февраля сего года ваш покорный слуга выступал с лекцией в запорожском ДК "Титан". После выступления ко мне за кулисы пришла группа серьезных, подтянутых, крепкого телосложения мужчин. Они представились ветеранами АТО и предложили членство во вновь создаваемой партии. Выяснилось, что ряд действующих генералов-силовиков крайне не довольны игрой в "поддавки" президента Украины с кремлевским агрессором. И в настоящий момент проходит завершающий этап создания новой политической силы, в которую войдут бывшие воины ВСУ и добровольческих батальонов - самые активные и самые решительные - готовые дать бой Зеленскому и его команде на политическом ринге.. В соответствии со статьей 5 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащие не могут быть членами каких-либо политических партий, организаций или движений. По этой причине руководство партией будут негласно осуществлять генералы, занимающие самые высокие посты в силовом блоке... Совершенно очевидно, что им будут жестоко противостоять их коллеги: "прикормленные" генералы, члены закрытого клуба крупных латифундистов, мультимиллионеров и кураторов контрабанды в погонах. Главной проблемой силовиков, создающих новую политическую силу, является отсутствие финансовых потоков, необходимых для строительства структуры партии и они надеются, в первую очередь, на поддержку семей военнослужащих и патриотов Украины...
Я принципиально, категорически никогда не состоял в каких-либо политических движениях. И на этот раз, естественно, тоже ответил отказом на предложение получить партийный билет. Но буду с интересом наблюдать за предстоящим противостоянием новой партии военных против "Слуги народа".
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".
08:20: Украинский генералитет готовится нанести сокрушительный удар по империи Зеленского
14:23: Росії відреагували на бажання Трампа помирити РФ та Україну
13:41: У «Слузі народу» вирішили зобов’язати ЗМІ подавати фінансові звіти
12:52: Щоб оновити банкноту 200 гривень дизайнери дзеркально відобразили портрет Лесі Українки
12:17: Супрун закликала українців поширювати ролик про Анатолія Шарія
11:42: Українські пауерліфтери взяли на Кубку світу 6 золотих медалей
11:05: Ураганний вітер залишив без світла 251 населений пункт в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.