Украинский генералитет готовится нанести сокрушительный удар по империи Зеленского

zmxn 25 лютого 2020, 08:20

По всей вероятности терпению украинских силовиков-патриотов приходит конец. Точку этому терпению фигурально поставил генерал Хомчак, развенчавший ложь своего главнокомандующего о том, что 18 февраля 2020 года "в пятую годовщину Дебальцевской трагедии, боевики и оккупанты устроили циничную провокацию". В ответ на это бесцеремонное президентское апатэ, возмущенный начальник Генерального штаба ВСУ едва сдержал эмоции: "Сегодня оккупанты хотели захватить наблюдательные посты, хотели показать, что продвинулись вперед. Это была не провокация со стороны оккупантов. Это – война!".

Главным сдерживающим фактором в период боевых действий Москвы против Киева являлась и является, на мой взгляд, Газотранспортная система Украины. Если Путин и планировал ударить полномасштабным войсковым джебом по "братскому народу", то он во многом не мог сделать это, рискуя в ходе боевых действий нанести технический урон газовой трубе и надолго лишить Европу голубого топлива, И, как следствие, получить в ответ жесточайшие санкции со стороны ЕС и США.

Если каким-то чудом Путину все же удастся перехитрить Трампа, выскользнуть из сетей его санкций против "Северного потока 2" и достроить оставшиеся 130 км, у Кремля - при полном благоволении ФРГ и Франции - будут развязаны руки... И тогда президент РФ может попробовать активизировать гибридную войну против Украины, бросив на "передок", допустим, ту же ЧВК Вагнера, многократно усилив ее современной авиацией, новейшими танками и тяжелей артиллерией. Верхушка украинской армии, которая оснащена все теми же "старыми, добрыми" образцами советской военной техники родом из ХХ века и имеет податливого главнокомандующего, угодливо заглядывающего в рот Путину, прекрасно понимает всю фундаментальность проблемы. И силовики уже готовы нанести сокрушительный удар по комик-империи Владимира Зеленского. Украина в преддверии создания новой партии, которая в кратчайшие сроки может смести с политического пьедестала "явамнелоха" и его команду "яполныхпрофанов"...

Дабы развеять мысли читателей о том, что это просто мои предположения, честь имею доложить: 22 февраля сего года ваш покорный слуга выступал с лекцией в запорожском ДК "Титан". После выступления ко мне за кулисы пришла группа серьезных, подтянутых, крепкого телосложения мужчин. Они представились ветеранами АТО и предложили членство во вновь создаваемой партии. Выяснилось, что ряд действующих генералов-силовиков крайне не довольны игрой в "поддавки" президента Украины с кремлевским агрессором. И в настоящий момент проходит завершающий этап создания новой политической силы, в которую войдут бывшие воины ВСУ и добровольческих батальонов - самые активные и самые решительные - готовые дать бой Зеленскому и его команде на политическом ринге.. В соответствии со статьей 5 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащие не могут быть членами каких-либо политических партий, организаций или движений. По этой причине руководство партией будут негласно осуществлять генералы, занимающие самые высокие посты в силовом блоке... Совершенно очевидно, что им будут жестоко противостоять их коллеги: "прикормленные" генералы, члены закрытого клуба крупных латифундистов, мультимиллионеров и кураторов контрабанды в погонах. Главной проблемой силовиков, создающих новую политическую силу, является отсутствие финансовых потоков, необходимых для строительства структуры партии и они надеются, в первую очередь, на поддержку семей военнослужащих и патриотов Украины...

Я принципиально, категорически никогда не состоял в каких-либо политических движениях. И на этот раз, естественно, тоже ответил отказом на предложение получить партийный билет. Но буду с интересом наблюдать за предстоящим противостоянием новой партии военных против "Слуги народа".

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".