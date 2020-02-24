Росії відреагували на бажання Трампа помирити РФ та Україну

Аня Мартинюк 24 лютого 2020, 14:23

Олексій Пушков прокоментував слова Дональда Трампа про те, що він бажає, аби Росія та Україна помирилися. За словами сенатора, слова президента США мало вартують без дій.

Новину передає «Преса України».

Член Ради Федерації Олексій Пушков відреагував на вислів президента США Дональда Трампа про бажання аби Україна та Росія порозумілися.

«Я б хотів, щоб вони дійшли згоди. Якби вони <...> порозумілися один з одним, то це було б чудово для всього світу», - заявив американський лідер перед відльотом до Індії.

За словами Пушкова, при відсутності дій слова Трампа мало чого вартують.

«Трамп хоче, щоб Росія і Україна помирилися? А що він зробив для цього - вплинув на залежний Київ, щоб той змінив курс, або на сервільну Варшаву, щоб вона не підливала масла в вогонь? У відсутності дій слова мало що значать. Заяви Трампа - кращий приклад», - прокоментував російський сенатор.