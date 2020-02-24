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Українців попередили про ріст цін на цукор

Аня Мартинюк 24 лютого 2020, 13:58
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Українців попередили про ріст цін на цукор

Експерт Олександр Соколов заявив, що до кінця поточного року ціна на цукор підніметься на 10%. Однак дефіциту продукту не очікується.

Новину передає «Преса України».

Генеральний директор Pro-Consulting Олександр Соколов спрогнозував ріст цін на цукор. За його словами, до кінця поточного року ціна солодкий продукт зросте на цілих десять відсотків. Експерт зазначив, чо ціна виросте зовсім не через дефіцит.

«Ціна на цукор в Україні прогнозовано зросте, адже разом з ростом попиту навесні почнеться його подорожчання. Однак, простежуючи тенденції за індексом споживчих цін за 2019 рік, це не є сигналом дефіциту як хронічного явища», - запевнив він.

Соколов додав, що на такий хід подій може вплинути низький урожай через скорочення на 30% посівної площі під цукровий буряк, що спостерігалось у 2019 році, плюс рецесія виробництва.

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