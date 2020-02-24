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Олександр Ткаченко виступив з новою ідеєю щодо контролю ЗМІ. За його словами, останні повинні подавати фінансові звіти.
Новину передає «Преса України».
Представник фракції «Слуга народу» Олександр Ткаченко заявив, що його намір ввести санкції для збиткових ЗМІ не увінчався успіхом. Тепер голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради пропонує запровадити фінансові звіти.
У новому інтерв’ю Ткаченко зазначив, що такий хід подій допоможе вивести ЗМІ на чисту воду.
«Це нормальна вимога і всім буде зрозуміло, наскільки функціональними є ті чи інші ЗМІ. За цими звітами стане видно, є вони політичними проектами чи нормальним бізнесом», – пояснив він.
Він також визнав, що у відповідному законопроекті не було мети вирішити питання про дезінформацію.
14:23: Росії відреагували на бажання Трампа помирити РФ та Україну
13:41: У «Слузі народу» вирішили зобов’язати ЗМІ подавати фінансові звіти
12:52: Щоб оновити банкноту 200 гривень дизайнери дзеркально відобразили портрет Лесі Українки
12:17: Супрун закликала українців поширювати ролик про Анатолія Шарія
11:42: Українські пауерліфтери взяли на Кубку світу 6 золотих медалей
11:05: Ураганний вітер залишив без світла 251 населений пункт в Україні
10:28: Актриса Єва Мендес розповіла, як відповідати недругам на натяки про старість
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