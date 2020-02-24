У «Слузі народу» вирішили зобов’язати ЗМІ подавати фінансові звіти

Аня Мартинюк 24 лютого 2020, 13:41

Олександр Ткаченко виступив з новою ідеєю щодо контролю ЗМІ. За його словами, останні повинні подавати фінансові звіти.

Новину передає «Преса України».

Представник фракції «Слуга народу» Олександр Ткаченко заявив, що його намір ввести санкції для збиткових ЗМІ не увінчався успіхом. Тепер голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради пропонує запровадити фінансові звіти.

У новому інтерв’ю Ткаченко зазначив, що такий хід подій допоможе вивести ЗМІ на чисту воду.

«Це нормальна вимога і всім буде зрозуміло, наскільки функціональними є ті чи інші ЗМІ. За цими звітами стане видно, є вони політичними проектами чи нормальним бізнесом», – пояснив він.

Він також визнав, що у відповідному законопроекті не було мети вирішити питання про дезінформацію.