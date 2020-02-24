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НБУ готується випустити оновлену банкноту номіналом 200 гривень. За словами дизайнерів, її творці дозволили собі порушити важливе правило.
Новину передає «Преса України».
25 лютого НБУ вводить в обіг оновлену банкноту номіналом 200 гривень. У прес-службі банку наголошували, що дизайн оновленою банкноти такий же, як і в нових купюрах номіналом 20, 100, 500 і 1000 гривень.
«На банкноті нового зразка номіналом 200 гривень збережені основні зображення банкноти зразка 2007 року», - запевнили у банку.
Тим часом українські художники зауважили, що над банкнотою не сильно потрудилися. Так, на новій банкноті є багатотоновий водяний знак, світлий елемент водяного знака, а от щоб змінити портрет Лесі Українки, дизайнери просто відобразили його дзеркально, що не є правильно.
Нагадаємо, раніше шрифтові дизайнери Андрій Шевченко та Богдан Гдаль, а також художник-графік Олег Петренко-Заневський прокоментували вигляд нової банкноти номіналом 1000 гривень. За їх словами, банкнота має за багато різних шрифтів, а саме 11, деякі літери мають сумнівний контур. Також купюра провалила композиційний тест.
12:52: Щоб оновити банкноту 200 гривень дизайнери дзеркально відобразили портрет Лесі Українки
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