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Щоб оновити банкноту 200 гривень дизайнери дзеркально відобразили портрет Лесі Українки

Аня Мартинюк 24 лютого 2020, 12:52
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Щоб оновити банкноту 200 гривень дизайнери дзеркально відобразили портрет Лесі Українки

НБУ готується випустити оновлену банкноту номіналом 200 гривень. За словами дизайнерів, її творці дозволили собі порушити важливе правило.

Новину передає «Преса України».

25 лютого НБУ вводить в обіг оновлену банкноту номіналом 200 гривень. У прес-службі банку наголошували, що дизайн оновленою банкноти такий же, як і в нових купюрах номіналом 20, 100, 500 і 1000 гривень.

«На банкноті нового зразка номіналом 200 гривень збережені основні зображення банкноти зразка 2007 року», - запевнили у банку.

Тим часом українські художники зауважили, що над банкнотою не сильно потрудилися. Так, на новій банкноті є багатотоновий водяний знак, світлий елемент водяного знака, а от щоб змінити портрет Лесі Українки, дизайнери просто відобразили його дзеркально, що не є правильно. 

Нагадаємо, раніше шрифтові дизайнери Андрій Шевченко та Богдан Гдаль, а також художник-графік Олег Петренко-Заневський прокоментували вигляд нової банкноти номіналом 1000 гривень. За їх словами, банкнота має за багато різних шрифтів, а саме 11, деякі літери мають сумнівний контур. Також купюра провалила композиційний тест.

 

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