Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Укроборонпром продав зброю майже на мільярд доларів
  • Ряд країн зацікавлені в тому, щоб Україна та РФ не дружили – Путін
  • З Борисполя евакуйовані українці та іноземці направляться в Харків – Гончарук

Супрун закликала українців поширювати ролик про Анатолія Шарія

Аня Мартинюк 24 лютого 2020, 12:17
Версія для друку
Супрун закликала українців поширювати ролик про Анатолія Шарія

Уляна Супрун вирішила поділитися роликом, який, на її думку, є викривальним. Так, мова йде про шоу Майкла Щура, героєм якого став журналіст Анатолій Шарій.

Новину передає «Преса України».

Американка Уляна Супрун, яка тривалий час була виконувачкою обов’язків міністра охорони здоров’я України, присвятила черговий повчальний пост журналісту Анатолію Шарію. Останній, як відомо, неодноразово викривав її злочинну діяльність.

Так, Супрун порадила українцям подивитися ролик блогера Майкла Щура, який роз’яснив, як працює Шарій.

«У цьому відео Майкл Щур роз'яснює як працює технологія Шарія. Якщо ви не чули, хто це — скоріш за все ви дуже ретельно дбаєте про свою інформаційну гігієну. Подивіться відео, якщо ще не бачили. Брехня і теорії змови — дешева технологія, що дуже круто працює в епоху соцмереж, масового споживання інформації та читання лише заголовків. Усі ці історії отримують своє життя і токсично паразитують на будь-яких суспільних організмах та інституціях», - запевнила ексмедреформаторка. 

Вона також закликала інтернет-спільноту поширювати ролик Майкла Щура.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції