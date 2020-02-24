Щоб оновити банкноту 200 гривень дизайнери дзеркально відобразили портрет Лесі Українки 12:52
Супрун закликала українців поширювати ролик про Анатолія Шарія 12:17
Українські пауерліфтери взяли на Кубку світу 6 золотих медалей 11:42
Ураганний вітер залишив без світла 251 населений пункт в Україні 11:05
Актриса Єва Мендес розповіла, як відповідати недругам на натяки про старість 10:28
У Києві грабіжники викрали у 90-річної пенсіонерки окуляри 09:49
В Італії через коронавірус обмежили пересування 50 тисяч людей 09:15
Українці почали скаржитись на проблеми при голосуванні за TVORCHI 08:38
Політолог порівняв український ринок землі з японською кулінарією 08:06
Михайло Порошенко розважився у Лондоні серед російських мажорів 07:32
На Житомирщині групі школярок загрожує до 4 років тюрми 14:29
У 2019 році в Україні відкрилось 700 нових супермаркетів 13:44
Гаррі та Меган відповіли Єлизаветі на заборону використання слова «Royal» 12:40
Особенности и критерии МФО для получения быстрого кредита 11:25
Уляна Супрун вирішила поділитися роликом, який, на її думку, є викривальним. Так, мова йде про шоу Майкла Щура, героєм якого став журналіст Анатолій Шарій.
Новину передає «Преса України».
Американка Уляна Супрун, яка тривалий час була виконувачкою обов’язків міністра охорони здоров’я України, присвятила черговий повчальний пост журналісту Анатолію Шарію. Останній, як відомо, неодноразово викривав її злочинну діяльність.
Так, Супрун порадила українцям подивитися ролик блогера Майкла Щура, який роз’яснив, як працює Шарій.
«У цьому відео Майкл Щур роз'яснює як працює технологія Шарія. Якщо ви не чули, хто це — скоріш за все ви дуже ретельно дбаєте про свою інформаційну гігієну. Подивіться відео, якщо ще не бачили. Брехня і теорії змови — дешева технологія, що дуже круто працює в епоху соцмереж, масового споживання інформації та читання лише заголовків. Усі ці історії отримують своє життя і токсично паразитують на будь-яких суспільних організмах та інституціях», - запевнила ексмедреформаторка.
Вона також закликала інтернет-спільноту поширювати ролик Майкла Щура.
12:52: Щоб оновити банкноту 200 гривень дизайнери дзеркально відобразили портрет Лесі Українки
12:17: Супрун закликала українців поширювати ролик про Анатолія Шарія
11:42: Українські пауерліфтери взяли на Кубку світу 6 золотих медалей
11:05: Ураганний вітер залишив без світла 251 населений пункт в Україні
10:28: Актриса Єва Мендес розповіла, як відповідати недругам на натяки про старість
09:49: У Києві грабіжники викрали у 90-річної пенсіонерки окуляри
09:15: В Італії через коронавірус обмежили пересування 50 тисяч людей
08:38: Українці почали скаржитись на проблеми при голосуванні за TVORCHI
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.