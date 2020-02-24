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Українські пауерліфтери взяли на Кубку світу 6 золотих медалей

Аня Мартинюк 24 лютого 2020, 11:42
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Українські пауерліфтери взяли на Кубку світу 6 золотих медалей

На міжнародному спортивному турнірі з пауерліфтингу українська паралімпійська збірна показала відмінний результат. Змагаючись за Кубок світу, Україна розмістилась на другій сходинці у світі.

Новину передає «Преса України».

Національний комітет спорту інвалідів України. Повідомив, що паралімпійська збірна команда з пауерліфтингу завоювала на Кубку світу в Манчестері одразу шість золотих медалей. Так, 4 «золота» взяли жінки, 2 – чоловіки. 

«Наші чемпіони-юніори: 

Токар Ксенія (вагова категорія 41 кг);

Кобилянська Дар'я (вагова категорія 45);

Некротюк Борислав (вагова категорія 49 кг).

А також наші чемпіони серед дорослих: 

Соловйова Лідія (вагова категорія 50 кг) 

Шевчук Мар'яна (вагова категорія 55 кг) 

Крюков Антон (вагова категорія 107 кг)» - йдеться у повідомленні. 

Крім того, спортсменка Ксенія Токар підняла в жимі лежачи 62 кг, Дарина Кобилянська - 60 кг, Лідія Соловйова - 110 кг, Мар'яна Шевчук - 115 кг, Борислав Некротюк - 117 кг, Антон Крюков - 240 кг.

Варто зазначити, що 3 золотих медалі серед дорослих у підсумку винесли українську національну збірну на другу сходинку у світі. На першому місці Велика Британія з 4 золотими, 2 срібними та 3 бронзовими медалями.

«До речі, у цьому важливому перед Токіо-2020 міжнародному спортивному турнірі взяли участь найсильніші представники пауерліфтингу - 105 спортсменів - з 26 країн світу», - нагадали у прес-службі. 

 

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