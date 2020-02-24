Ураганний вітер залишив без світла 251 населений пункт в Україні

Аня Мартинюк 24 лютого 2020, 11:05

За даними ДСНС, знеструмлення відбулось у 7 областях. Крім того, на Закарпатті зникла група туристів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 лютого, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки ураганного вітру, який обрушився на Україну. Як зазначається, 251 населений пункт в 7 областях країни знеструмлено.

«В результаті рясних опадів і поривів вітру та спрацювання автоматичної системи захисту ліній електропередач знеструмлено: Львівська - 70 населених пунктів, Івано-Франківська - 69, Тернопільська - 65, Волинська - 23, Чернівецька - 12 і Рівненська – 1», - уточнили у прес-службі.

Крім того, на заході країни вітер повалив чимало дерев. Також у прес-службі повідомили, що рятувальники Закарпаття шукають зниклих туристів. Мова йде про 5 людей, які заблукали в райони гори Петрос.

«О 05:10 ранку 24 лютого один з туристів самостійно спустився і вийшов на зв'язок. Пошуки інших мандрівників тривають», - зазначили у ДСНС.