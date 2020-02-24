Актриса Єва Мендес розповіла, як відповідати недругам на натяки про старість

Аня Мартинюк 24 лютого 2020, 10:28

45-річна Єва Мендес залишила у соцмережі відповідь користувачці, яка назвала її старою.

Новину передає «Преса України».

Відома актриса Єва Мендес вирішила прокоментувати образливе звернення, яке поступило в її бік від іншої користувачки-троля. Так, «ninawatson3» прокоментувала світлину Мендес словами «Вона старіє». В результаті акторка написала наступне: «Так, ти права. Дякувати Богу, я старію. Це означає, що я все ще тут. Мені скоро виповниться 46 років і я вдячна за це. Твій коментар мав на меті змусити мене почуватись погано? Я так не почуваюсь. Він змусив мене почуватись чудово. Тож дякую за нагадування мені про те, що я досі тут».

Згодом в інтерв’ю актриса розповіла, що це дійсно не був шкідливий коментар. Мендес особливо наголосила, що дорослішання – це те, чого ми не повинні боятися або соромитися.

«Я не відчуваю 46 років, але мені здається, що я маю 46 років досвіду. Я просто вважаю це своєю силою», - додала вона.

До слова, у Єви Мендес двоє дітей від партнера Раяна Гослінга, 5-річна Есмеральда Амада та 3-річна Амада Лі.