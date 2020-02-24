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45-річна Єва Мендес залишила у соцмережі відповідь користувачці, яка назвала її старою.
Новину передає «Преса України».
Відома актриса Єва Мендес вирішила прокоментувати образливе звернення, яке поступило в її бік від іншої користувачки-троля. Так, «ninawatson3» прокоментувала світлину Мендес словами «Вона старіє». В результаті акторка написала наступне: «Так, ти права. Дякувати Богу, я старію. Це означає, що я все ще тут. Мені скоро виповниться 46 років і я вдячна за це. Твій коментар мав на меті змусити мене почуватись погано? Я так не почуваюсь. Він змусив мене почуватись чудово. Тож дякую за нагадування мені про те, що я досі тут».
Згодом в інтерв’ю актриса розповіла, що це дійсно не був шкідливий коментар. Мендес особливо наголосила, що дорослішання – це те, чого ми не повинні боятися або соромитися.
«Я не відчуваю 46 років, але мені здається, що я маю 46 років досвіду. Я просто вважаю це своєю силою», - додала вона.
До слова, у Єви Мендес двоє дітей від партнера Раяна Гослінга, 5-річна Есмеральда Амада та 3-річна Амада Лі.
11:42: Українські пауерліфтери взяли на Кубку світу 6 золотих медалей
11:05: Ураганний вітер залишив без світла 251 населений пункт в Україні
10:28: Актриса Єва Мендес розповіла, як відповідати недругам на натяки про старість
09:49: У Києві грабіжники викрали у 90-річної пенсіонерки окуляри
09:15: В Італії через коронавірус обмежили пересування 50 тисяч людей
08:38: Українці почали скаржитись на проблеми при голосуванні за TVORCHI
08:06: Політолог порівняв український ринок землі з японською кулінарією
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