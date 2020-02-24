У Києві грабіжники викрали у 90-річної пенсіонерки окуляри

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90-річна киянка мала лише одну цінність – окуляри відомого бренду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 лютого, стало відомо про крадіжку на вулиці Лаврській, що у Києві. Як зазначили у прес-службі столичної поліції, тут зловмисники пробрались у квартиру до 90-річної жінки. Очевидно, вони не знали, що у господарки квартири немає нічого цінного.
Тим не менше, з пустими руками крадії не пішли. Вони забрали з собою окуляри Christian Dior, а також наручний годинник і сережки.
«Так як більше в квартирі нічим поживитися не було, зловмисники ретирувалися тим же шляхом - через вікно», - йдеться у повідомленні.
Тепер поліція Києва веде розслідування за ч.3 ст.185 КК України - Крадіжка з проникненням. За скоєне зловмисник чи зловмисники можуть сісти за грати на термін до 6 років.
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