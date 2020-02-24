У Києві грабіжники викрали у 90-річної пенсіонерки окуляри

Аня Мартинюк 24 лютого 2020, 09:49

90-річна киянка мала лише одну цінність – окуляри відомого бренду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 лютого, стало відомо про крадіжку на вулиці Лаврській, що у Києві. Як зазначили у прес-службі столичної поліції, тут зловмисники пробрались у квартиру до 90-річної жінки. Очевидно, вони не знали, що у господарки квартири немає нічого цінного.

Тим не менше, з пустими руками крадії не пішли. Вони забрали з собою окуляри Christian Dior, а також наручний годинник і сережки.

«Так як більше в квартирі нічим поживитися не було, зловмисники ретирувалися тим же шляхом - через вікно», - йдеться у повідомленні.

Тепер поліція Києва веде розслідування за ч.3 ст.185 КК України - Крадіжка з проникненням. За скоєне зловмисник чи зловмисники можуть сісти за грати на термін до 6 років.