Актриса Єва Мендес розповіла, як відповідати недругам на натяки про старість 10:28
У Києві грабіжники викрали у 90-річної пенсіонерки окуляри 09:49
В Італії через коронавірус обмежили пересування 50 тисяч людей 09:15
Українці почали скаржитись на проблеми при голосуванні за TVORCHI 08:38
Політолог порівняв український ринок землі з японською кулінарією 08:06
Михайло Порошенко розважився у Лондоні серед російських мажорів 07:32
На Житомирщині групі школярок загрожує до 4 років тюрми 14:29
У 2019 році в Україні відкрилось 700 нових супермаркетів 13:44
Гаррі та Меган відповіли Єлизаветі на заборону використання слова «Royal» 12:40
«Шахтар» запропонував літак для евакуації українців, які залишилися в Ухані 08:47
В Україні заблокують 32 сайти букмекерських контор та онлайн казино 07:34
Росія роздаватиме українцям громадянство за спрощеною процедурою 22:10
The New York Times висвітлив протести проти евакуації українців 21:37
В Італії 155 людей заразились коронавірусом. Троє з них померли. В результаті влада почала вживати заходи задля припинення поширення китайського вірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 лютого, іноземні ЗМІ повідомили, що Італія відважно намагається зупинити поширення смертоносного коронавірусу.
Минулої доби одинадцять італійських міст були закриті через коронавірус. Як відомо, тут підтверджено три випадки смертей, які були пов'язані із захворюванням. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосив про "надзвичайні заходи". Так, в країні шукають людину, яка могла поширити вірус.
Варто зазначити, що Італія з 155 хворими на коронавірус стала першою європейською країною, де спалахнув китайський коронавірус.
«Відповідно до указу, близько 50 000 людей заборонено виїжджати або в'їжджати в зони в північних районах Ломбардії та Венето без дозволу», - відзначили ЗМІ.
До слова, через спалах коронавірусу був скасований модний показ від Джорджіо Армані. Також в країні скасували інші великі заходи.
10:28: Актриса Єва Мендес розповіла, як відповідати недругам на натяки про старість
09:49: У Києві грабіжники викрали у 90-річної пенсіонерки окуляри
09:15: В Італії через коронавірус обмежили пересування 50 тисяч людей
08:38: Українці почали скаржитись на проблеми при голосуванні за TVORCHI
08:06: Політолог порівняв український ринок землі з японською кулінарією
07:32: Михайло Порошенко розважився у Лондоні серед російських мажорів
15:05: Український міністр представив чергове креативне фото
14:29: На Житомирщині групі школярок загрожує до 4 років тюрми
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.