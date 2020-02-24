Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Укроборонпром продав зброю майже на мільярд доларів
  • Ряд країн зацікавлені в тому, щоб Україна та РФ не дружили – Путін
  • З Борисполя евакуйовані українці та іноземці направляться в Харків – Гончарук

В Італії через коронавірус обмежили пересування 50 тисяч людей

Аня Мартинюк 24 лютого 2020, 09:15
Версія для друку
В Італії через коронавірус обмежили пересування 50 тисяч людей

В Італії 155 людей заразились коронавірусом. Троє з них померли. В результаті влада почала вживати заходи задля припинення поширення китайського вірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 лютого, іноземні ЗМІ повідомили, що Італія відважно намагається зупинити поширення смертоносного коронавірусу. 

Минулої доби одинадцять італійських міст були закриті через коронавірус.  Як відомо, тут підтверджено три випадки смертей, які були пов'язані із захворюванням. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосив про "надзвичайні заходи". Так, в країні шукають людину, яка могла поширити вірус.

Варто зазначити, що Італія з 155 хворими на коронавірус  стала першою європейською країною, де спалахнув китайський коронавірус.

«Відповідно до указу, близько 50 000 людей заборонено виїжджати або в'їжджати в зони в північних районах Ломбардії та Венето без дозволу», - відзначили ЗМІ.

До слова, через спалах коронавірусу був скасований модний показ від Джорджіо Армані. Також в країні скасували інші великі заходи.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції