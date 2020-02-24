В Італії через коронавірус обмежили пересування 50 тисяч людей

Аня Мартинюк 24 лютого 2020, 09:15

В Італії 155 людей заразились коронавірусом. Троє з них померли. В результаті влада почала вживати заходи задля припинення поширення китайського вірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 лютого, іноземні ЗМІ повідомили, що Італія відважно намагається зупинити поширення смертоносного коронавірусу.

Минулої доби одинадцять італійських міст були закриті через коронавірус. Як відомо, тут підтверджено три випадки смертей, які були пов'язані із захворюванням. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосив про "надзвичайні заходи". Так, в країні шукають людину, яка могла поширити вірус.

Варто зазначити, що Італія з 155 хворими на коронавірус стала першою європейською країною, де спалахнув китайський коронавірус.

«Відповідно до указу, близько 50 000 людей заборонено виїжджати або в'їжджати в зони в північних районах Ломбардії та Венето без дозволу», - відзначили ЗМІ.

До слова, через спалах коронавірусу був скасований модний показ від Джорджіо Армані. Також в країні скасували інші великі заходи.