Українці почали скаржитись на проблеми при голосуванні за TVORCHI

Аня Мартинюк 24 лютого 2020, 08:38

Українці обурилися через програш фаворита нацвідбору конкурсу «Євробачення» гурту TVORCHI. За словами людей, які віддавали голос за гурт, їх смс-повідомлення відхиляли.

Новину передає «Преса України».

Інтернет-спільнота активно обговорює фінал нацвідбору на співочий конкурс Євробачення. Україну представлятиме гурт Go_A. Як відомо, фаворитом був далеко не цей гурт. TVORCHI здобули прихильність багатьох глядачів шоу, однак через брак кількості голосів, гурт не представлятиме країну на конкурсі.

У Мережі з’явилось чимало обурливих повідомлень. Прихильники TVORCHI заявили, що відправляли смс-повідомлення на підтримку гурту, однак їх відхиляли.

Менеджер TVORCHI Петро Заставний зауважив, що знає про інцидент.

«Таких повідомлення дуже багато! І я не знаю, як на це реагувати ... Або це все ланцюжок збігів, чи ні», - зазначив він у соцмережі.

Він також зауважив, що ніхто з організаторів не дав коментарів з цього приводу.