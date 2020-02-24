Українці почали скаржитись на проблеми при голосуванні за TVORCHI

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Українці обурилися через програш фаворита нацвідбору конкурсу «Євробачення» гурту TVORCHI. За словами людей, які віддавали голос за гурт, їх смс-повідомлення відхиляли.
Новину передає «Преса України».
Інтернет-спільнота активно обговорює фінал нацвідбору на співочий конкурс Євробачення. Україну представлятиме гурт Go_A. Як відомо, фаворитом був далеко не цей гурт. TVORCHI здобули прихильність багатьох глядачів шоу, однак через брак кількості голосів, гурт не представлятиме країну на конкурсі.
У Мережі з’явилось чимало обурливих повідомлень. Прихильники TVORCHI заявили, що відправляли смс-повідомлення на підтримку гурту, однак їх відхиляли.
Менеджер TVORCHI Петро Заставний зауважив, що знає про інцидент.
«Таких повідомлення дуже багато! І я не знаю, як на це реагувати ... Або це все ланцюжок збігів, чи ні», - зазначив він у соцмережі.
Він також зауважив, що ніхто з організаторів не дав коментарів з цього приводу.
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