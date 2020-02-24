Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Укроборонпром продав зброю майже на мільярд доларів
  • Ряд країн зацікавлені в тому, щоб Україна та РФ не дружили – Путін
  • З Борисполя евакуйовані українці та іноземці направляться в Харків – Гончарук

Українці почали скаржитись на проблеми при голосуванні за TVORCHI

Аня Мартинюк 24 лютого 2020, 08:38
Версія для друку
Українці почали скаржитись на проблеми при голосуванні за TVORCHI

Українці обурилися через програш фаворита нацвідбору конкурсу «Євробачення» гурту TVORCHI. За словами людей, які віддавали голос за гурт, їх смс-повідомлення відхиляли.

Новину передає «Преса України».

Інтернет-спільнота активно обговорює фінал нацвідбору на співочий конкурс Євробачення. Україну представлятиме гурт Go_A. Як відомо, фаворитом був далеко не цей гурт. TVORCHI здобули прихильність багатьох глядачів шоу, однак через брак кількості голосів, гурт не представлятиме країну на конкурсі.

У Мережі з’явилось чимало обурливих повідомлень. Прихильники TVORCHI заявили, що відправляли смс-повідомлення на підтримку гурту, однак їх відхиляли.

Менеджер TVORCHI Петро Заставний зауважив, що знає про інцидент.

«Таких повідомлення дуже багато! І я не знаю, як на це реагувати ... Або це все ланцюжок збігів, чи ні», - зазначив він у соцмережі. 

Він також зауважив, що ніхто з організаторів не дав коментарів з цього приводу.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції