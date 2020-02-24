Політолог порівняв український ринок землі з японською кулінарією

Аня Мартинюк 24 лютого 2020, 08:06

Олександр Кочетков порівняв український ринок землі з небезпечною стравою, яку готують невмілі кухарі.

Новину передає «Преса України».

Відомий політолог Олександр Кочетков зазначив у соцмережі, що є така риба фугу, страва з якої смачна, поживна та дорога. Він зауважив, що якщо рибу приготувати неправильно, вона перетворюється в смертельну отруту.

«З ринком землі - так само. Зараз кухарі-дилетанти готують нам ринок землі настільки невміло, що країні це явно вийде боком. Я б до такої небезпечної страви і не доторкнувся!» - зазначив він.

Нагадаємо, 21 лютого парламент розглянув 1505 правок до законопроекту про ринок землі з 4018 поданих. Раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявиляв, що фінальне голосування за законопроект відбудеться не раніше березня.