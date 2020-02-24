Михайло Порошенко розважився у Лондоні серед російських мажорів

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Олександр Дубінський показав, як Михайло Порошенко відривається у Лондоні під репера з РФ Face.
Новину передає «Преса України».
Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський оприлюднив у соцмережі відео, якому молодий чоловік, схожий на сина експрезидента України Петра Порошенка, Михайло, відривається у Лондоні.
На відео видно, як хлопець танцює під спів російського репера Face та навіть вистрибує на сцену до виконавця, після чого останній заявив, що це «русские в Лондоне».
Ці слова зовсім не смутили сина Порошенка й він продовжив відриватися.
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