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Михайло Порошенко розважився у Лондоні серед російських мажорів

Аня Мартинюк 24 лютого 2020, 07:32
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Михайло Порошенко розважився у Лондоні серед російських мажорів

Олександр Дубінський показав, як Михайло Порошенко відривається у Лондоні під репера з РФ Face.

Новину передає «Преса України».

Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський оприлюднив у соцмережі відео, якому молодий чоловік, схожий на сина експрезидента України Петра Порошенка, Михайло, відривається у Лондоні.

На відео видно, як хлопець танцює  під спів російського репера Face та навіть вистрибує на сцену до виконавця, після чого останній заявив, що це «русские в Лондоне».

Ці слова зовсім не смутили сина Порошенка й він продовжив відриватися.


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