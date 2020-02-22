Український міністр представив чергове креативне фото

Аня Мартинюк 22 лютого 2020, 15:05

Денис Малюська представив підписникам у соцмережі знімок, де він стоїть на руках та читає книгу.

Новину передає «Преса України».

Міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі незвичне фото. Так, він показав, як читає, стоячи на руках вниз головою.

«Вчора успішно відзвітував перед парламентом, тепер можна і книжку почитати», - підписав він фото.

До слова, раніше міністр публікував у соцмережі фото взуття на робочому столі. Таким чином він підкріпив пост про те, що у відставку на тлі скандалу не збирається. Як відомо, скандал виник після того, як Малюська заявив, що зарплати йому не вистачає, адже він витрачає на місяць 100 тисяч гривень.

Після обвалу критики Малюська зазначив, що отримав пенсію зі США у розмірі мільйон гривень, якої йому має вистачити на довго.