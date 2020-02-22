На Житомирщині групі школярок загрожує до 4 років тюрми 14:29
У 2019 році в Україні відкрилось 700 нових супермаркетів 13:44
Гаррі та Меган відповіли Єлизаветі на заборону використання слова «Royal» 12:40
«Шахтар» запропонував літак для евакуації українців, які залишилися в Ухані 08:47
В Україні заблокують 32 сайти букмекерських контор та онлайн казино 07:34
Росія роздаватиме українцям громадянство за спрощеною процедурою 22:10
The New York Times висвітлив протести проти евакуації українців 21:37
Зеленський записав нове відеозвернення на тлі інциденту з повернення українців з Уханю 20:28
Журналісти нагадали, за кого голосували жителі Нових Санжар 12:11
Трамп пояснив, чому Південна Корея не повинна була отримати Оскар 11:36
Поліція Житомирщини розповіла, яке покарання може чекати трьох школярок, які побили ровесницю та зняли інцидент на відео. Закон дозволяє у таких випадках саджати за грати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 лютого, у прес-службі поліції Житомирській області повідомили, що через інцидент, який мав місце 17 лютого в селі Хажин, двоє школярок 14-15 років можуть поплатитися свободою. Як відомо, дівчата жорстоко побили подругу. Тим часом ще одна школярка знімала інцидент на камеру. Відео хутко розлетілось Мережею.
Наразі відкрито кримінальне провадження. Зловмисницям після ідентифікації повідомили про підозру в хуліганстві. Кримінальна відповідальність за такі дії настає з 14 років.
«Винуватицям загрожує до 5 років обмеження волі або 4 роки ув'язнення. Сама потерпіла дівчинка зараз знаходиться в лікарні. За нею доглядають медики», - розповіли у поліції.
За попередніми даними, причина, через яку відбулось побиття школярки – молодий чоловік.
15:05: Український міністр представив чергове креативне фото
14:29: На Житомирщині групі школярок загрожує до 4 років тюрми
13:44: У 2019 році в Україні відкрилось 700 нових супермаркетів
12:40: Гаррі та Меган відповіли Єлизаветі на заборону використання слова «Royal»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.