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На Житомирщині групі школярок загрожує до 4 років тюрми

Аня Мартинюк 22 лютого 2020, 14:29
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На Житомирщині групі школярок загрожує до 4 років тюрми

Поліція Житомирщини розповіла, яке покарання може чекати трьох школярок, які побили ровесницю та зняли інцидент на відео. Закон дозволяє у таких випадках саджати за грати. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 лютого, у прес-службі поліції Житомирській області повідомили, що через інцидент, який мав місце 17 лютого в селі Хажин, двоє школярок 14-15 років можуть поплатитися свободою. Як відомо, дівчата жорстоко побили подругу. Тим часом ще одна школярка знімала інцидент на камеру. Відео хутко розлетілось Мережею.

Наразі відкрито кримінальне провадження. Зловмисницям після ідентифікації повідомили про підозру в хуліганстві. Кримінальна відповідальність за такі дії настає з 14 років.

«Винуватицям загрожує до 5 років обмеження волі або 4 роки ув'язнення. Сама потерпіла дівчинка зараз знаходиться в лікарні. За нею доглядають медики», - розповіли у поліції. 

За попередніми даними, причина, через яку відбулось побиття школярки – молодий чоловік.

 

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