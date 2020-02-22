У Бразилії стартував відомий на весь світ карнавал

Аня Мартинюк 22 лютого 2020, 14:00

Неймовірні бразильські танцівниці показали свої незвичні яскраві костюми.

Новину передає «Преса України».

У Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро, Бразилія, розпочався п'ятиденний карнавал. Як відомо, з 1640 року у країні відзначають карнавалом початок Великого посту. Жінки у яскравих костюмах виходять на вулиці та танцюють.

«Жінки були не просто у блискучих нарядах, а й з хитромудрим макіяжем», - відзначили ЗМІ.

Крім того, кілька шкіл самби та танцювальних колективів проводять парад через стадіон Ріо, щоб змагатись за титул найкращих на карнавалі.