У Бразилії стартував відомий на весь світ карнавал

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Неймовірні бразильські танцівниці показали свої незвичні яскраві костюми.
Новину передає «Преса України».
У Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро, Бразилія, розпочався п'ятиденний карнавал. Як відомо, з 1640 року у країні відзначають карнавалом початок Великого посту. Жінки у яскравих костюмах виходять на вулиці та танцюють.
«Жінки були не просто у блискучих нарядах, а й з хитромудрим макіяжем», - відзначили ЗМІ.
Крім того, кілька шкіл самби та танцювальних колективів проводять парад через стадіон Ріо, щоб змагатись за титул найкращих на карнавалі.
13:44: У 2019 році в Україні відкрилось 700 нових супермаркетів
12:40: Гаррі та Меган відповіли Єлизаветі на заборону використання слова «Royal»
08:47: «Шахтар» запропонував літак для евакуації українців, які залишилися в Ухані
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