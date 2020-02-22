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Стало відомо, що у минулому році в Україні дещо побільшало супермаркетів. Мова йде як про нові локації, так і про старі, які піддалися ребрендингу.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Retailers, у минулому році в Україні було відкрито 697 продуктових супермаркетів. Як зазначається, з них 518 відкрилися в нових локаціях, інші ж змінили вивіску торговельної мережі.
Так, найбільше в Україні магазинів АТБ – 1078 магазинів. Далі у списку лідерів групи Fozzy (Сільпо, Фора, Le Silpo, Thrash!, Fozzy C&C, Favore) і Volwest (Наш Край, Spar). У них нараховано було 561 і 277 магазинів відповідно.
Нагадаємо також, що у 2018 році в Україні відкрили 505 магазинів, у в 2017 році - 511.
13:44: У 2019 році в Україні відкрилось 700 нових супермаркетів
12:40: Гаррі та Меган відповіли Єлизаветі на заборону використання слова «Royal»
08:47: «Шахтар» запропонував літак для евакуації українців, які залишилися в Ухані
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