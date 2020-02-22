У 2019 році в Україні відкрилось 700 нових супермаркетів

Аня Мартинюк 22 лютого 2020, 13:44

Стало відомо, що у минулому році в Україні дещо побільшало супермаркетів. Мова йде як про нові локації, так і про старі, які піддалися ребрендингу.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Retailers, у минулому році в Україні було відкрито 697 продуктових супермаркетів. Як зазначається, з них 518 відкрилися в нових локаціях, інші ж змінили вивіску торговельної мережі.

Так, найбільше в Україні магазинів АТБ – 1078 магазинів. Далі у списку лідерів групи Fozzy (Сільпо, Фора, Le Silpo, Thrash!, Fozzy C&C, Favore) і Volwest (Наш Край, Spar). У них нараховано було 561 і 277 магазинів відповідно.

Нагадаємо також, що у 2018 році в Україні відкрили 505 магазинів, у в 2017 році - 511.