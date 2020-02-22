У Польщі друкуватимуть британцям нові паспорти

Аня Мартинюк 22 лютого 2020, 13:08

Після Brexit у британців будуть нові паспорти. Борис Джонсон показав оновлений документ у блакитній обкладинці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 лютого стало відомо, що після Brexit жителі Великої Британії матимуть нові паспорти, блакитні замість бордових. Як відомо, темно-блакитні паспорти британці мали з 1920 до 1988 року. З 1988 року вони були змінені на бордові, оскільки у більшості країн ЄС паспорти саме такого кольору.

Новий документ показав прем'єр-міністр Борис Джонсон. За його словами, сині паспорти будуть розіслані наприкінці березня. Друкуватимуть їх у Польщі.

«Повернення до темно-синього паспорту було оголошено два роки тому тодішнім міністром імміграції Брендоном Льюїсом, який заявив, що люди хочуть «побачити, що все по-іншому» після голосування за вихід з Євросоюзу», - нагадали британські ЗМІ.