У Польщі друкуватимуть британцям нові паспорти

У 2019 році в Україні відкрилось 700 нових супермаркетів 13:44
Гаррі та Меган відповіли Єлизаветі на заборону використання слова «Royal» 12:40
«Шахтар» запропонував літак для евакуації українців, які залишилися в Ухані 08:47
В Україні заблокують 32 сайти букмекерських контор та онлайн казино 07:34
Росія роздаватиме українцям громадянство за спрощеною процедурою 22:10
The New York Times висвітлив протести проти евакуації українців 21:37
Зеленський записав нове відеозвернення на тлі інциденту з повернення українців з Уханю 20:28
Журналісти нагадали, за кого голосували жителі Нових Санжар 12:11
Трамп пояснив, чому Південна Корея не повинна була отримати Оскар 11:36
Ряд країн зацікавлені в тому, щоб Україна та РФ не дружили – Путін 10:51
Після Brexit у британців будуть нові паспорти. Борис Джонсон показав оновлений документ у блакитній обкладинці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 лютого стало відомо, що після Brexit жителі Великої Британії матимуть нові паспорти, блакитні замість бордових. Як відомо, темно-блакитні паспорти британці мали з 1920 до 1988 року. З 1988 року вони були змінені на бордові, оскільки у більшості країн ЄС паспорти саме такого кольору.
Новий документ показав прем'єр-міністр Борис Джонсон. За його словами, сині паспорти будуть розіслані наприкінці березня. Друкуватимуть їх у Польщі.
«Повернення до темно-синього паспорту було оголошено два роки тому тодішнім міністром імміграції Брендоном Льюїсом, який заявив, що люди хочуть «побачити, що все по-іншому» після голосування за вихід з Євросоюзу», - нагадали британські ЗМІ.
13:44: У 2019 році в Україні відкрилось 700 нових супермаркетів
12:40: Гаррі та Меган відповіли Єлизаветі на заборону використання слова «Royal»
08:47: «Шахтар» запропонував літак для евакуації українців, які залишилися в Ухані
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.