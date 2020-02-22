Гаррі та Меган відповіли Єлизаветі на заборону використання слова «Royal»

Аня Мартинюк 22 лютого 2020, 12:40

Принц Гаррі та Меган Маркл нагадали Королеві Єлизаветі, що можуть продовжувати користуватися словом «Royal», однак не будуть цього робити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 лютого, стало відомо, як відреагували принц Гаррі та його дружина Меган Маркл на заборону від Королеви Єлизавети використовувати титул «королівський» для просування своїх справ. Пара заявила, що Королева та навіть уряд не володіють словом «королівський».

Тим не менше, Гаррі та Меган перестануть користуватись відповідним титулом уже з весни, оскільки вони не є членами королівської сім'ї.

Відповідну заяву герцог і герцогиня Сассекські розмістили на своєму веб-сайті. У ній також наголошується, що до пари ставляться не так як до інших членів сім'ї. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Меган Маркл та принц Гаррі витратили чималу суму на просування бренду Sussex Royal, а саме на сайт та сторінку в Інстаграм.