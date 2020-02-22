Від коронавируса помер перший європеєць

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Зафіксована друга смерть іноземця від коронавірусу. Жертвою став італієць Адріано Тревісана.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 лютого, стало відомо, що в Італії через коронавірус помер чоловік. 78-річний італієць Адріано Тревісана став першим європейцем-жертвою Covid-19. Однак першим іноземцем, який помер від коронавірусу став шестирічний хлопчик зі США. Дитина померла 6 лютого в лікарні Цзіньінтань.
Відомо, що смерть Адріано Тревісана наступила в лікарні міста Падуя. Чоловік був власником невеликої будівельної компанії. У нього було трьох дітей.
За попередніми даними, в Італії коронавірус виявили у 17 людей.
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