Від коронавируса помер перший європеєць

Аня Мартинюк 22 лютого 2020, 12:11

Зафіксована друга смерть іноземця від коронавірусу. Жертвою став італієць Адріано Тревісана.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 лютого, стало відомо, що в Італії через коронавірус помер чоловік. 78-річний італієць Адріано Тревісана став першим європейцем-жертвою Covid-19. Однак першим іноземцем, який помер від коронавірусу став шестирічний хлопчик зі США. Дитина померла 6 лютого в лікарні Цзіньінтань.

Відомо, що смерть Адріано Тревісана наступила в лікарні міста Падуя. Чоловік був власником невеликої будівельної компанії. У нього було трьох дітей.

За попередніми даними, в Італії коронавірус виявили у 17 людей.