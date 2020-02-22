Укроборонпром продав зброю майже на мільярд доларів

Аня Мартинюк 22 лютого 2020, 10:09

Айварас Абрамавічус розповів про досягнення Укроборонпрому у 2019 році. За його словами, експорт зброї та послуг держпідприємства збільшився на 19%.

Новину передає «Преса України».

Гендиректор держконцерну Укроборонпром Айварас Абрамавічус повідомив, що за підсумками 2019 року підприємство продало за кордон озброєння та послуги на значну суму. А саме на 908 мільйонів доларів. Показник перевищив результат 2018 року на цілих 19%.

«За динамікою переговорів на ключових ринках можна прогнозувати зростання експорту на 30%», - додав Абрамавічус.

Він також нагадав, що українською продукцією цікавляться Індія, Саудівська Аравія, Туреччина, країни Азії та Близького Сходу. Абрамавічус також уточнив, що найбільшим попитом користуються українські протитанкові ракетні комплекси, корабельні газотурбінні двигуни і агрегати.

Тим часом найзатребуванішими послугами залишаються ремонт радянської техніки й модернізація літаків.