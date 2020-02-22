В Україні почнуть штрафувати за огорожі біля водойм

Аня Мартинюк 22 лютого 2020, 09:28

Вступили в силу зміни до ряду кодексів та законів, які передбачають штрафи для осіб, які обмежили людям доступ до водойм загального користування.

Новину передає «Преса України».

21 лютого вступив в силу закон № 233-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування». Зміни відбулись у Водному кодексі, Земельному кодексі, КУпАП, законах «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».

Зокрема, заборонено обмежувати загальне водокористування методом встановлення огорож. Виключенням залишаться передбачені законом випадки. Це охоронні, санітарні зони, зони особливого режиму використання та інші.

Так, українці мають безперешкодний доступ, в тому числі й безкоштовний, до узбережжя морів, морських заток, лиманів і островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, до берегів річок, водойм і островів для загального водокористування.

У випадку виявлення правопорушення, на зловмисників чекає штраф від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це від 3400 до 6800 грн. Посадові особи платитимуть більші штрафи, від 400 до 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 6800 до 11 900 грн. За повторне вчинення правопорушення штрафи зростають, 400 до 700 НМДГ та від 700 до 1000 НМДГ для фізосіб та чиновників відповідно.